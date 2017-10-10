Из-за бездействия социальных служб реабилитационный центр стоит полупустым в Карагандинской области
В мае этого года в Каркаралинске открыли новый реабилитационный центр для инвалидов первой и второй групп, который рассчитан на 64 пациентов и оборудован всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. Однако, по сведениям пресс-службы акимата региона, на сегодняшний день в центре проходят реабилитацию всего три человека, передает МИА «Казинформ».
В сложившейся ситуации разбирался аким области Ерлан Кошанов.
«Центр действительно хороший, нужный. Но реабилитацию там прошли всего 22 человека. А на сегодняшний день, я специально это выяснил, там находятся всего три человека. В чем дело? Почему центр пустует? Почему бы тогда не разрешить инвалидам третьей группы проходить там реабилитацию? Ведь сейчас это доступно только для инвалидов первой и второй групп», — высказался Ерлан Кошанов.
Причину «непривлекательности» объекта для инвалидов назвал исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ области Максим Галиуллин. Он назвал сложным механизм направления в центр и предложил его пересмотреть. Еще до открытия центра в департаменте социальной защиты должны были разработать индивидуальный план реабилитации. Но этого специалисты не сделали, сославшись на то, что не получили поддержки от управления здравоохранения области, куда они направили письмо еще в начале года.
«Это все ваше бездушное отношение к проблеме! — возмутился аким области. — Столько денег потратили из государственного бюджета, а вы одно письмо из ведомства в ведомство пересылаете. Люди ждут, нуждаются в этом лечении».
Ерлан Кошанов поручил Максиму Галиуллину и сотрудникам управления координации занятости и социальных программ области в ближайшие дни отправиться в Каркаралинск и разобраться с проблемой на месте.
Всего в центре могут разместиться 64 пациента, включая 15 колясочников. Им оказывают терапевтическую, неврологическую, ортопедическую и травматологическую помощь. Чтобы попасть в учреждение, необходимо получить индивидуальную программу реабилитации. Для этого требуется справка от медкомиссии и справка из департамента социальной защиты. Обычный курс реабилитации длится от двух недель до полугода, в зависимости от тяжести диагноза пациента.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37672 материалов.
Посетители оставили 216065 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
ОДНО И ТО ЖЕ!!!! Пока НЕ ПНЕШЬ-НЕ ПОЛЕТИТ! Ну ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ работать НОРМАЛЬНО?!!!! Открыли объект — и забыли! И так ВО ВСЁМ! Посадили деревья — забыли. Деньги потратили, отчитались, деревья засохли без полива, цветы завяли…Здание пустует… Чиновники тут некоторые жалуются, что день у них ненормированный, доплаты требуют. Да вам хоть 24 часа в сутки оплачивай — ТОЛКУ НЕ БУДЕТ! РАБОТАТЬ НАДО, а не сидеть на работе! ЧТО Ж ВЫ ТУДА ВСЁ ТАК РВЕТЕСЬ ТОГДА за ВОЖДЕЛЕННЫМ ПОРТФЕЛЕМ????!!!!
Саманта Смит
10 октября, 2017 в 13:58
Забудьте про все эти центры, пандусы, паспорта доступности! Начинайте требовать достойных социальных пособий. Что бы инвалид мог в Турцию на эти деньги съездить! А то бегаете вокруг торговых центров, что бы они пандусы делали, а что инвалид может купить в этих бутиках? Посмотреть заедет и облизнуться?
всвсв
10 октября, 2017 в 14:41
Аким области — молодец! Видно, что старается! Видна ответственность и заинтересованность в том, чтобы порядок навести по мере сил. Уважаю! Но один в поле — НЕ ВОИН! КОМАНДА НУЖНА! Но, при всём желании, один не сможет навести порядок в команде, не всё от него зависит, я думаю. Менталитет…
Саманта Смит
10 октября, 2017 в 15:26