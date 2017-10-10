В центр для инвалидов отправил чиновников аким Карагандинской области

Из-за бездействия социальных служб реабилитационный центр стоит полупустым в Карагандинской области

В мае этого года в Каркаралинске открыли новый реабилитационный центр для инвалидов первой и второй групп, который рассчитан на 64 пациентов и оборудован всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. Однако, по сведениям пресс-службы акимата региона, на сегодняшний день в центре проходят реабилитацию всего три человека, передает МИА «Казинформ».

В сложившейся ситуации разбирался аким области Ерлан Кошанов.

«Центр действительно хороший, нужный. Но реабилитацию там прошли всего 22 человека. А на сегодняшний день, я специально это выяснил, там находятся всего три человека. В чем дело? Почему центр пустует? Почему бы тогда не разрешить инвалидам третьей группы проходить там реабилитацию? Ведь сейчас это доступно только для инвалидов первой и второй групп», — высказался Ерлан Кошанов.

Причину «непривлекательности» объекта для инвалидов назвал исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ области Максим Галиуллин. Он назвал сложным механизм направления в центр и предложил его пересмотреть. Еще до открытия центра в департаменте социальной защиты должны были разработать индивидуальный план реабилитации. Но этого специалисты не сделали, сославшись на то, что не получили поддержки от управления здравоохранения области, куда они направили письмо еще в начале года.

«Это все ваше бездушное отношение к проблеме! — возмутился аким области. — Столько денег потратили из государственного бюджета, а вы одно письмо из ведомства в ведомство пересылаете. Люди ждут, нуждаются в этом лечении».

Ерлан Кошанов поручил Максиму Галиуллину и сотрудникам управления координации занятости и социальных программ области в ближайшие дни отправиться в Каркаралинск и разобраться с проблемой на месте.

Всего в центре могут разместиться 64 пациента, включая 15 колясочников. Им оказывают терапевтическую, неврологическую, ортопедическую и травматологическую помощь. Чтобы попасть в учреждение, необходимо получить индивидуальную программу реабилитации. Для этого требуется справка от медкомиссии и справка из департамента социальной защиты. Обычный курс реабилитации длится от двух недель до полугода, в зависимости от тяжести диагноза пациента.