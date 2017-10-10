Не роскошь, а средство передвижения?

nv.kz выяснил, насколько дорого передвигаться на такси в нашем городе, протестировали приложение по сравниванию цен, ловили попутки ночью

После 10 часов вечера, для людей, не имеющих своего транспортного средства, проблематично добираться до дома. Автобусы уже не ходят, поэтому приходится платить дороже, но добираться быстрее и в комфорте.

По данным 2GIS, имеется 89 организаций, готовые предоставить услуги перевозки пассажиров. Из них 71 организация – эконом, 45 – комфорт и 30 – бизнес класса.

Для начала мы воспользовались приложением СравниТакси, где нам предложили доехать до Сортировки (ул. Рабочая) от 1900 тг, до Юго-Востока (Университетская) от 440 тг, Пришахтинск (23 микрорайон) от 1040 тг, Майкудук (ДК) от 1100 тг.

Вполне приемлемые цены, но можно попытаться проехать ещё дешевле.

По данным ВсеТакси нам предлагают самую дешёвую посадку от 250 тг и 45 тг за километр. Мы рассчитали стоимость проезда: Сортировка (ул. Рабочая) 27,3 км – от 1478 тг, Юго-Восток (Университетская) 5 км – от 475 тг, Пришахтинск (23 микрорайон) 16,4 км — от 998 тг, Майкудук (ДК) 14,7 км – от 911 тг.

Все цены снизились, кроме Юго-Востока. Средняя цена за 1 км – 65 тенге, а время ожидания от 2 минут до 15.

Далее воспользовались ИнДрайвер, попытавшись доехать днём до необходимых нам районов города.

В Сортировку мы попробовали поехать за 700 тг. Никто заказ не принимал, пока мы не подняли цену. Нас были готовы подвести на нужный адрес за 900 тг.

На Юго-Восток мы попытались отправиться за 200 тг. На предложение откликнулись, но запросили 250 тг.

За поездку в Пришахтинск мы предложили 500 тг, в итоге сошлись на 700 тг.

А поехать в майкудук нам удалось за 500 тг, которые были предложены изначально.

Попутчиков так же берут с остановки 45 квартал водители, которым по пути. Но в половину одиннадцатого машины останавливаются только в том случае, если вы сами голосуете. У нас получилось уехать в течение 20 минут и только в Майкудук за 600 тенге за двоих.