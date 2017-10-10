Полиция Караганды разыскивает виновника ДТП на улице Молокова

Водитель на скутере врезался в автомобиль

1 октября, примерно в 10:00, скутер красного цвета марки «BMW» врезался в машину марки «Лада Гранта». ДТП произошло по улице Молокова у дома № 119, после чего водитель скутера скрылся. Личность водителя до сих пор не установлена.

Местная полицейская служба региона ищет свидетелей и очевидцев происшествия. Скутер после ДТП имеет характерные повреждения. Лиц, обладающих информацией о нахождении скутера и его владельца, просят сообщить по телефонам 102, 41-55-55 или 87775 612 7306 либо обратиться по адресу г. Караганда, ул. Прогресса, 1.