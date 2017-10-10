Водитель на скутере врезался в автомобиль
1 октября, примерно в 10:00, скутер красного цвета марки «BMW» врезался в машину марки «Лада Гранта». ДТП произошло по улице Молокова у дома № 119, после чего водитель скутера скрылся. Личность водителя до сих пор не установлена.
Местная полицейская служба региона ищет свидетелей и очевидцев происшествия. Скутер после ДТП имеет характерные повреждения. Лиц, обладающих информацией о нахождении скутера и его владельца, просят сообщить по телефонам 102, 41-55-55 или 87775 612 7306 либо обратиться по адресу г. Караганда, ул. Прогресса, 1.
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Вован,иди сдавайся.А то ты смелый в каментах….
!!!
10 октября, 2017 в 15:21
У мну скутер другого цвета. В гараже стоит. А этот куплю за 30 тыс.
Да уш!!!
10 октября, 2017 в 17:25
За вознаграждения, я скажу кто это сделал.
Дмитрий
10 октября, 2017 в 15:22
На войне тоже всё расскажешь врагу, за вознаграждение?
Это не я
10 октября, 2017 в 17:27
Тебя если ударят и убегут, посмотрелбы как ты заговорил
Zema
10 октября, 2017 в 18:31
Страховать нужно машину, чтоб не ныть потом.
Это не я
10 октября, 2017 в 22:20
За бочку варенья и корзину печенья😁😁
День
10 октября, 2017 в 18:06
Сколько хочешь? Напиши в личку 87756127306
Zema
10 октября, 2017 в 18:32