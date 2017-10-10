Молодой человек подогнал кран к дому будущей жены
Жезказганцы обсуждают в соцсетях необычную свадьбу. Жених придумал оригинальный способ выкрасть невесту из её квартиры. Он подогнал к пятиэтажному дому кран, и на землю будущие муж и жена спустились в люльке. По словам местных жителей, на кадрах 6 микрорайон города Жезказган.
Некоторые из комментаторов оценили юмор молодожёнов, другие написали что-то вроде «ужас и позор». По их мнению, жених просто не хотел проводить выкуп и тратить на это деньги. Среди комментаторов оказалась и гостья свадьбы.
— Жалко у нас этого видео нет, как она перелезала через балкон и вылазила с кабины,- написала свидетельница событий.- Невеста у нас оказалась отважная!!! После этого побега, невеста вернулась домой, но уже через подъезд и выкуп прошёл как положено! Для всех это был сюрприз, жених молодец! А то, что пишут остальные, живущие в серых и скучных буднях, не понимающие юмора, так нам на ваше мнение плевать.
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«нам на ваше мнение плевать»
нам на вашу свадьбу ваабсче н..ть это журналисты всякую дрянь на сайт тащут…
КО
10 октября, 2017 в 16:32