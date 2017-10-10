За 2800 тенге в день
Все обладатели домашних питомцев хоть раз задавались вопросом, кому оставить своего любимца на время отъезда. nv.kz узнали, куда можно отдать кота и за какую цену.
В Караганде мы нашли одно объявление гостиницы для животных. На деле это квартира, куда могут принять кота за 500 тг в день, плюс корм. Фотографии нам не предоставили, ссылаясь на то, что это обычная квартира. Проживать будет с другими питомцами. Так же за дополнительную плату Вашего любимца могут перевезти до будущего места проживания.
В Темиртау дела обстоят куда интереснее. Под словами «Гостиница для кошек», подразумевается действительно гостиница. Там заключается договор, прописываются стороны здоровья, характера, привычного рациона питания и т.д. Как и в любой гостинице можно забронировать номер на определённую дату. Он будет не только сидеть в своём «номере», но с ним будут играть и ласкать так же, как дома. Одна из самых интересных сторон данного заведения в том, что Вы можете наблюдать за питомцем онлайн, не беспокоясь, что там ему плохо, а Вы этого не видите.
За такое удовольствие придётся заплатить дороже, но доступную сумму. Номера от 1000 тенге до 2800 тенге за день, при этом после 15 дней стоимость дальнейшего проживания дешевеет.
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А для собак есть что-нибудь подобное?
лиса
10 октября, 2017 в 16:23