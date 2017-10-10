Полицейские выйдут с рейдом на загородные дороги

Обещают стоять только в самых аварийных местах

Полицейские и участковые инспекторы в сельской местности перейдут на усиленный режим патрулирования. Они выйдут с официальным рейдом, и собираются стоять только в местах с высокой аварийностью. Мероприятие «Трасса» касается только загородных дорог и к городам никакого отношения не имеет.

По сообщению пресс-службы Местной полиции за 9 месяцев на дорогах области произошло 517 дорожно-транспортных происшествий, в которых 111 человек погибло, 665 получили травмы различных степеней тяжести. Стоит отметить, что в результате 99 ДТП погибло 13 несовершеннолетних и 102 были травмированы.

Полицейские констатируют, что ситуация на дорогах в последнее время ухудшилась. За выходные дни, с 29 по 1 октября, произошли 5 крупных ДТП, в результате которых 7 человек погибло и 9 получили травмы различных степеней тяжести.