Поправки по вопросам информации и коммуникаций такой нормы не предусматривают.
«Прошу уточнить, не будет ли в новом законопроекте в области информации и коммуникаций урегулировано понятие блога, как допустим, это сделано в Российской Федерации, где блогер (владелец сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет») с ежедневной аудиторией в более чем 3000 человек на законодательном уровне приравнен к средствам массовой информации. С 2014 года «Закон о блогерах» обязал всех российских блоггеров с аудиторией в более чем 3000 человек в день регистрироваться в Роскомнадзоре», — задал вопрос казахстанец. — Кроме этого, на них наложили ряд ограничений в публикации материалов, которые повторяют требования к любому официальному СМИ».
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Тогда
Надо уволить всех ответственных за провал начала отопительного сезона в Караганде и Темиртау
Пример Петропавловска налицо
Житель
10 октября, 2017 в 17:28
Первым гидромецентр виноват)
Санжар
10 октября, 2017 в 21:32