Студент взыскал с отца алименты

Молодой человек готовится стать медиком

Балхашский городской суд рассмотрел иск студента Тюменского государственного университета. Молодой человек уже достиг совершеннолетия, но из-за того, что он решил учиться заграницей ему понадобились деньги.

Истец потребовал через суд алименты от своего отца — 29 тысяч 497 тенге (13 МРП). Судом установил, что, согласно свидетельству о рождении, ответчик, действительно, приходится отцом истца. В Тюменском государственном медицинском университете, подтвердили, что молодой человек поступил на очную форму обучения.

Суд взыскал ответчика в пользу студента алименты в размере 13 МРП, начиная с марта 2017 года до окончания обучения.