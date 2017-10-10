Молодой человек готовится стать медиком
Балхашский городской суд рассмотрел иск студента Тюменского государственного университета. Молодой человек уже достиг совершеннолетия, но из-за того, что он решил учиться заграницей ему понадобились деньги.
Истец потребовал через суд алименты от своего отца — 29 тысяч 497 тенге (13 МРП). Судом установил, что, согласно свидетельству о рождении, ответчик, действительно, приходится отцом истца. В Тюменском государственном медицинском университете, подтвердили, что молодой человек поступил на очную форму обучения.
Суд взыскал ответчика в пользу студента алименты в размере 13 МРП, начиная с марта 2017 года до окончания обучения.
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Латиницу еще не выучили, а по русски писать уже разучились…. Толи ещё будет.
Нина
11 октября, 2017 в 07:19
Нина, если говорить про грамматику, то пишется «по-русски». Может начать с себя? ))))
Саманта Смит
11 октября, 2017 в 10:18
Всего лишь 29 тысяч? Дааа новость требует оповещения в СМИ…
Азамат
11 октября, 2017 в 08:54
А еще говорят что медик это самая гуманная профессия! Ладно бы дочь, но сын! Ооочень по мужски.
правильно!
11 октября, 2017 в 11:46