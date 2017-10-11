Представлен новый проект по латинице

С учетом мнения населения

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с рабочей группой по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу. В ходе совещания главе государства представили проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учётом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул важность реформы государственного языка в программе модернизации общественного сознания.

«В эти дни в обществе активно обсуждался вопрос относительно нового алфавита казахского языка. Многие принимали участие в этом. Идея о переходе на латинскую графику зародилась ещё с момента обретения нами независимости. Переход казахской письменности на латиницу всегда оставался на моём особом контроле», – цитирует Нурсултана Назарбаева пресс-служба Акорды.

Он особо отметил историческую значимость процесса перехода. Глава государства указал на необходимость принятия консолидированного решения по этому вопросу.

«Ни одна страна в мире так не обсуждала свой новый алфавит со всем народом. Нам важно знать мнение каждого. Более 300 обращений поступило в Администрацию Президента в связи с переходом на латиницу. Отрадно что и молодежь поддержала этот процесс», – считает он.

Президент также обратил внимание на активное участие ведущих общественных объединений, научных кругов и широкой общественности страны в обсуждении проекта нового алфавита казахского языка.

Руководитель Института языкознания имени А. Байтурсынова Ерден Кажыбек и директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов рассказали о результатах проведённой работы по обсуждению проекта нового алфавита казахского языка. Заслушав отчёт разработчиков и мнения участников встречи, Нурсултан Назарбаев указал на отдельные вопросы, требующие особого внимания.

«В целом я поддерживаю основные направления проводимой работы. В ходе реализации проекта был учтён мировой опыт. Это очень важно. Следует продолжить информационно-разъяснительную работу в отношении процесса перехода казахского алфавита на латинскую графику», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент особо подчеркнул, что реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан.

«Переход казахского языка на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков. Использование русского языка на кириллице остаётся без изменений. Он будет так же продолжать функционировать. Переход на новый алфавит облегчит изучение казахского языка», – отметил он.

Нурсултан Назарбаев считает, что переход на латиницу является весьма сложным процессом, цель которого заключается в создании условий для дальнейшего развития казахского языка и включения его в мировое информационное пространство.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость подготовки учителей и методической базы для внедрения нового алфавита в систему образования и поручил Правительству разработать план его поэтапного введения. В конце встречи он поблагодарил всех казахстанцев, учёных и языковедов за поддержку и активное участие в реализации реформы казахского алфавита.