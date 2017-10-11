А маршрутка №28 изменит схему движения и будет подъезжать к стадиону
В субботу, 14 октября, в Караганде пройдет первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Для удобства покупателей власти согласовали с автопарками увеличение количества автобусов на маршрутах №45, 145, 012, 70, 55, 9 с 50 до 70 единиц. А специально для жителей Майкудука и Михайловки изменят схему движения маршрутки №28. Она будет доезжать до улицы Олимпийская, где пройдет сельскохозяйственная ярмарка.
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Для удобства жителей ярмарку нужно дробить по районам. Что толку менять схему движения, много ли в маршрутке увезешь?
Читатель
11 октября, 2017 в 13:36