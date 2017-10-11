В Караганде увеличат количество автобусов, чтобы доехать до ярмарки

А маршрутка №28 изменит схему движения и будет подъезжать к стадиону

В субботу, 14 октября, в Караганде пройдет первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Для удобства покупателей власти согласовали с автопарками увеличение количества автобусов на маршрутах №45, 145, 012, 70, 55, 9 с 50 до 70 единиц. А специально для жителей Майкудука и Михайловки изменят схему движения маршрутки №28. Она будет доезжать до улицы Олимпийская, где пройдет сельскохозяйственная ярмарка.