Через месяц ему бы исполнилось 78 лет
После продолжительной болезни скончался заслуженный работник образования Казахстана и почетный гражданин Караганды Дмитрий Бойко. Ему было 77. Дмитрий Макарович не дожил до своего дня рождения чуть меньшем месяца.
Без преувеличения можно сказать, что Дмитрия Бойко знает вся Караганда. Для одних он бессменный директор Карагандинского коммерческого колледжа, для других – бывший депутат, а для третьих – просто патриот своего города, неравнодушный к его проблемам. Дмитрий Макарович всегда занимал активную гражданскую позицию. Он не боялся высказывать мнение по любому общественно важному вопросу.
Дмитрий Бойко был основателем дискуссионного клуба «Сарыарка». Здесь карагандинцы обсуждали самые животрепещущие для нашего города вопросы.
Прощание с Дмитрием Бойко состоится завтра, в здании по улице Охотская, 1а.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Соболезнования родным и близким.
Пусть земля будет пухом.
Интересующийся
11 октября, 2017 в 11:53
Соболезнования.
Sli Va
11 октября, 2017 в 12:06
Cоболезнования родным и близким!
Шумкин Павел Александрович
11 октября, 2017 в 12:09
Соболезнования родным и близким.
Анастасия Багрова
11 октября, 2017 в 12:21
Настоящая потеря для Караганды! Вечная память!
Горожанин
11 октября, 2017 в 12:25
Вечная память светлому человеку с большой буквы!
Соболезную!!! Великий человек ушёл…
Наталья
11 октября, 2017 в 12:26
Он всегда болел душой за свой город, за своих сограждан. Очень честный и порядочный человек.
Светлана
11 октября, 2017 в 12:37
Соболезнования родным и близким. Царствия небесного Дмитрию Макаровичу моему директору и преподавателю химии Торгово-кулинарного техникума… Возьму на себя ответственность выразить глубочайшие соболезнования от нашей группы ТЕХ-85/2.
Руслан Лазута
11 октября, 2017 в 12:48
Искренние соболезнования…..Ушел из жизни настоящий ЧЕЛОВЕК! Патриот своего города.Скорбят все здравомыслящие карагандинцы…
!!!
11 октября, 2017 в 13:23
Скорблю вместе с родными и всеми Карагандинцами. Хороший, честный, неравнодушный человек ушел. Вот кто по настоящему заслужил что бы его именем назвали улицу нашего города!
Читатель
11 октября, 2017 в 13:30
Земля пухом! Человек с Большой буквы!
Коля
11 октября, 2017 в 13:38
Лена, день добрый! Во сколько на Охотской? Вечная память Дмитрию Макаровичу — давнему знакомому и замечательному человеку!
Михалыч
11 октября, 2017 в 13:47
Это большая утрата, для всех! Мои соболезнования родным и близким…!
Тимур
11 октября, 2017 в 13:55
Хороший был дядька. болел за город. Соболезнования.
Да уш!!!
11 октября, 2017 в 13:58