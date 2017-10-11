Скончался почетный гражданин Караганды Дмитрий Бойко

Через месяц ему бы исполнилось 78 лет

После продолжительной болезни скончался заслуженный работник образования Казахстана и почетный гражданин Караганды Дмитрий Бойко. Ему было 77. Дмитрий Макарович не дожил до своего дня рождения чуть меньшем месяца.

Без преувеличения можно сказать, что Дмитрия Бойко знает вся Караганда. Для одних он бессменный директор Карагандинского коммерческого колледжа, для других – бывший депутат, а для третьих – просто патриот своего города, неравнодушный к его проблемам. Дмитрий Макарович всегда занимал активную гражданскую позицию. Он не боялся высказывать мнение по любому общественно важному вопросу.

Дмитрий Бойко был основателем дискуссионного клуба «Сарыарка». Здесь карагандинцы обсуждали самые животрепещущие для нашего города вопросы.

Прощание с Дмитрием Бойко состоится завтра, в здании по улице Охотская, 1а.