В микрорайоне Кунгей дорогу засыпали землей для удобного проезда

Только вот такой «благородный» поступок, может обернуться штрафом

С дорогами в микрорайоне Кунгей постоянно происходят абсурдные ситуации. Прямо посреди проселочной дороги этим летом начали строительство еще одного дома. Объезжают стройку, преодолевая целую полосу препятствий. А начинается она с высокого спуска. По словам местных жителей, чтобы хоть как-то сгладить спуск, неизвестные засыпали его землей.

— Так стало немного удобней, и спуск кажется не таким крутым — говорит житель микрорайона Кунгей. — Дорогу нам обещают не скоро, а добираться до дому надо каждый день.

Только вот такой «благородный» поступок, может обернуться штрафом. Чиновники ищут нарушителей. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Бахтияр Ильясов.

— Земли под частное строительство в поселке были проданы давно. А люди построили дорогу за свой счет. Они должны были по закону дорогу оформлять, согласовать, — говорит он. — Сейчас мы решаем вопрос о строительстве новой дороги. Но для этого необходимо очень много времени — документация, расчеты и тому подобное. Пока это время проходит, мы хотели помочь жителям Кунгея. Поэтому силами подрядной организации разровняли дорогу, сделали хоть какой-то проезд. Однако сейчас проезд засыпан неизвестными. Теперь мы отправили заявление в УВД города Караганды для принятия мер к нарушителям.