Только вот такой «благородный» поступок, может обернуться штрафом
С дорогами в микрорайоне Кунгей постоянно происходят абсурдные ситуации. Прямо посреди проселочной дороги этим летом начали строительство еще одного дома. Объезжают стройку, преодолевая целую полосу препятствий. А начинается она с высокого спуска. По словам местных жителей, чтобы хоть как-то сгладить спуск, неизвестные засыпали его землей.
— Так стало немного удобней, и спуск кажется не таким крутым — говорит житель микрорайона Кунгей. — Дорогу нам обещают не скоро, а добираться до дому надо каждый день.
Только вот такой «благородный» поступок, может обернуться штрафом. Чиновники ищут нарушителей. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Бахтияр Ильясов.
— Земли под частное строительство в поселке были проданы давно. А люди построили дорогу за свой счет. Они должны были по закону дорогу оформлять, согласовать, — говорит он. — Сейчас мы решаем вопрос о строительстве новой дороги. Но для этого необходимо очень много времени — документация, расчеты и тому подобное. Пока это время проходит, мы хотели помочь жителям Кунгея. Поэтому силами подрядной организации разровняли дорогу, сделали хоть какой-то проезд. Однако сейчас проезд засыпан неизвестными. Теперь мы отправили заявление в УВД города Караганды для принятия мер к нарушителям.
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А вот надо бы наказать этого исполняющего обязанности руководителя отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Бахтияра Ильясова! Во-первых, по закону, выделяемые участки под индивидуальное строительство должны быть обеспечены всеми коммуникациями и дорогами в том числе. Как были выделены эти участки, если со слов этого и.о. руководителя, вопрос о строительстве дороги только решается? Во-вторых, за неправду! Если бы нормальный проезд действительно существовал, то зачем местным жителям пришлось бы вкладывать свои средства и силы для отсыпки этого проезда? Ну и в третьих, за доведение ситуации до такого состояния!
Горожанин
11 октября, 2017 в 21:53