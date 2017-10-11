В Караганде поменяли приоритеты дорог

Дорога по проспекту Нуркена теперь второстепенная

Изменения вошли в действия с сегодняшнего дня. Возле ресторана «Мой Тбилиси» стоит знак «Уступи дорогу».

Комментирует заведующий транспортным сектором, Искандер Кабидула:

— Были аварийные ситуации, поступали жалобы. Было принято решение поменять приоритетность дорог, теперь дорога на 38 гимназию главная. Дело в том, что при повороте налево, на кафе «Мой Тбилиси», автотранспорт не мог завершить движение, так как ему нужно было уступать дорогу по малому Нуркена. Для движения по большому Нуркена, загорался зеленый свет и создавалась аварийная ситуация. Сейчас мы изменяем дорожные знаки. Проспект Нуркена теперь второстепенная дорога, на ней должны будут уступать. Автомобилисты, будьте внимательны на этом участке дороги.



Также, была на улице Гоголя были нанесены четыре полосы, только для тех, кто движется в сторону магазина «Юбилейный». Левая крайняя полоса — только для поворота налево. Вторая левая полоса — поворот налево и проезд прямо. Правая в центре — только прямо, правая крайняя – прямо и поворот направо.