Частные судебные исполнители не хотят заниматься штрафами

Проблема «висящих штрафов»: откуда растут ноги

Республиканская палата частных судебных исполнителей ответила на критику Комитета по правовой статистике и специальным учетам о долгоиграющих штрафах.

В палате считают, что частные судебные исполнители совершенно незаслуженно становятся «мальчиками для битья». Нередко случается, что граждане даже не подозревают о том, что за ними числится непогашенный административный штраф. Однако судоисполнители тут совершенно ни при чем.

«Государственные органы не уведомляют население о наличии штрафов и не заинтересованы в исполнении административных штрафов, — говорится в пресс-релизе Республиканской палаты. — Это усугубило работу частных судебных исполнителей и вызывает в их адрес волну недовольств со стороны граждан… По причине несвоевременного уведомления государственными органами населения о наличии штрафов срок добровольного погашения в 30 дней проходит формально. Отсюда и возникает проблема «висящих штрафов».

Дошло до того, что палата решила отказаться от работы по взысканию административных штрафов. Эту обязанность предлагается возложить на самих госорганы. Поскольку именно они «имеют собственные рычаги воздействия на правонарушителей…, такие как удержание из заработной платы сумм штрафа и другие».

А частным структурам взыскивать административные штрафы просто невыгодно: это очень затратно и занимает слишком много времени. А органы юстиции и прокуратура вместо того, чтобы помочь, устраивают проверки. За девять месяцев этого года к дисциплинарной ответственности было привлечено 234 частных судебных исполнителя.