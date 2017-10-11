Для этого достаточно иметь выход в интернет и электронную цифровую подпись
Теперь в личном кабинете электронного правительства карагандинцы могут отслеживать персональные взносы и поступления в фонд соцмедстрахования.
— Если у вас есть электронная цифровая подпись, вы можете быть в курсе кто и когда делал за вас взносы и отчисления в рамках ОСМС. Наша команда специалистов продолжает улучшать информационные системы для удобства граждан, – сообщает на своей странице в Facebook Республиканский центр электронного здравоохранения.
Сервис разработан центром электронного здравоохранения совместно с АО «Национальные информационные технологии» и Фондом медицинского страхования.
На начало сентября казахстанцы уже отчислили в фонд страхования более 6,5 млрд тенге. В целом прогноз поступлений по ОСМС на 2017 год составляет около 23 млрд тенге, из них доля отчислений планируется на уровне 95%, доля взносов – 5%.
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А что толку? Я вот следил за пенионными и скоро их совсем не останется. А вот вложили бы их в биткоин, то накотления только увеличивались!!!
экс горожанин
12 октября, 2017 в 01:41
НВ проверяйте информацию….. нет такой возможности!!!!
Swan
12 октября, 2017 в 12:41
конечно когда читаешь новости о незнакомой новой системы относишься к ней скептически, доверия уже к власти нет, однако другие зарубежные страны уже давно пользуются медстрахованием и поверьте здоровье населения у них куда уж лучше чем у наших.Они на профилактические обследования ходят по страховке а наши только перед смертью извините идут к врачу
Assem Igisheva
12 октября, 2017 в 15:33