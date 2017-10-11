Карагандинцы могут следить за отчислениями в фонд медстрахования

Для этого достаточно иметь выход в интернет и электронную цифровую подпись

Теперь в личном кабинете электронного правительства карагандинцы могут отслеживать персональные взносы и поступления в фонд соцмедстрахования.

— Если у вас есть электронная цифровая подпись, вы можете быть в курсе кто и когда делал за вас взносы и отчисления в рамках ОСМС. Наша команда специалистов продолжает улучшать информационные системы для удобства граждан, – сообщает на своей странице в Facebook Республиканский центр электронного здравоохранения.

Сервис разработан центром электронного здравоохранения совместно с АО «Национальные информационные технологии» и Фондом медицинского страхования.

На начало сентября казахстанцы уже отчислили в фонд страхования более 6,5 млрд тенге. В целом прогноз поступлений по ОСМС на 2017 год составляет около 23 млрд тенге, из них доля отчислений планируется на уровне 95%, доля взносов – 5%.