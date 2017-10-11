Бензин, возможно, подешевеет к ноябрю

Казахстанцев просят потерпеть

Министр энергетики Канат Бозумбаев попросил казахстанцев еще немного потерпеть. По его ожиданиям, уже в начале ноября дорогостоящего российского бензина на казахстанском рынке будет в два раза меньше. Тогда в целом цены на топливо немного снизятся.

«Призываю набраться терпения…, — сказал министр на заседании правительства, сообщает центр деловой информации Kapital.kz. — Мы все на свои места расставим. В том числе коррекция по ценам возможна в начале ноября. Доля российского бензина в двукратном размере уменьшится на внутреннем рынке Казахстана. И не надо удивляться высоким ценам, потому что российский бензин дорогой. В России он продается по 220—225 тенге за литр, в Казахстане — 190 тенге за литр. Понятно, когда мы импортируем, благодаря тому, что у нас налоги меньше, он стоит 155 тенге. Его доля уменьшится с 40% до 20% в ноябре, и в ноябре у нас будет больше рычагов, чтобы влиять на цены».

Главы ведомства отметил, что уже проведена организационная работа по сдерживанию цен на бензин со всеми акиматами страны.

А еще Канат Бозумбаев обнадежил: вскоре завершится ремонт на двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Казахстана — павлодарском и атырауском. Сегодня уже идет тестирование установок. Ожидается, что в начале следующего года заводы выйдут на 100-процентное обеспечение страны собственными видами высокооктанового бензина.