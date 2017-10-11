Долг Казахстана растёт

Внешний долг РК повысился ещё на 4,18 млрд долларов

Как сообщил Национальный банк Казахстана, внешний долг вновь увеличился. По показателям за январь-март 2016 года, долг РК составлял 154 млрд долларов, в середине 2017 года — 167, 89 миллиардов долларов. На данный момент сумма выросла ещё на 4,18 млрд, это повышение на 2,55%