Внешний долг РК повысился ещё на 4,18 млрд долларов
Как сообщил Национальный банк Казахстана, внешний долг вновь увеличился. По показателям за январь-март 2016 года, долг РК составлял 154 млрд долларов, в середине 2017 года — 167, 89 миллиардов долларов. На данный момент сумма выросла ещё на 4,18 млрд, это повышение на 2,55%
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Зато проводим ЭКСПО, 20-летие столицы и имеем кучу «понтовых» не заработавших предприятий.
Alex
11 октября, 2017 в 19:15
Не беда, перейдете на латиницу и дела пойдут в гору…
Иностранец
11 октября, 2017 в 20:02