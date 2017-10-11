Очереди за углем в Караганде создали приезжие из соседних областей

Большинство машин, выстроившихся за твёрдым топливом, приехали из Акмолинской области и Костаная

Карагандинские продавцы угля заявляют, что очереди перед пунктами реализации создают приезжие из соседних областей. Все потому что они хотят сортовой уголь. Поэтому в ожидании более качественного товара машины из других регионов выстаивают в очередях по нескольку дней, создавая ажиотаж.

— Скопление произошло из-за приезжих машин — из Костаная, Астаны и Акмолинской области, — заявил коммерческий директор компании «Жалынды Отан», которая торгует шубаркульским углем, Александр Попков. – Ежедневно в нашу область приходит около 20 вагонов. Мы пытаемся обслужить всех. Но приезжие не хотят брать товар со склада, им нужен селекционный уголь непосредственно из вагона. Когда такой уголь заканчивается, они стоят и ждут. Из-за этого образовывается ажиотаж.

При этом Александр Попков уверяет, что у него на складе лежит около 5 тысяч тонн угля, который завезли летом. Но приезжие не хотят его брать. А тем, кто согласен, предприятие готово отгружать уголь со складов в любое время и без очереди.

Слова продавца каменного угля подтвердил заместитель аким Карагандинской области Алмас Айдаров.

— Я лично посетил несколько точек продажи угля, — сказал чиновник. – Я заметил, что порядка 60 процентов из тех машин, что стоят в очередях из других областей – Акмолинской и из Кустаная. Я лично видел машину с кызылординскими номерами.

Вместе с тем замакима высказал мнение о причинах, побудивших наших соседей ехать в Караганду за углем.

— Почему пошел большой поток покупателей из соседних областей? Я думаю, из-за популярности шубаркульской марки. Это лично мое мнение.

А вы согласны с заместителем акима области?