Попав за решетку, разбойник женился и занялся живописью

Тюремный срок — время творчества

Огромные руки-козы, руки-черти. Они лезут из бараков, стоящих за колючей проволокой. Рожки тычут прямо в зрителя. На подушечках пальцев — маленькие глазки. От жестких фантазий художницы, мотающей не первый срок за наркотики, завсегдатаи карагандинского музея изобразительного искусства ежились. А люди в форме объясняли несведущей публике значение зоновского «сюрреализма». Так проходило вчера открытие конкурса-выставки творчества заключенных «Умит».

Впрочем, не все было так жутко. Картина с рожками под названием «Ходоки», отражающая «институт» зэковских авторитетов, так называемых «смотрящих», была, пожалуй, единственным свидетельством грубой специфики тюремной жизни. Остальные произведения показывали осужденных с более-менее приемлемых для постороннего восприятия сторон.

Был портрет мужчины на фоне его дум о жене, наряженной в национальный костюм. Были покрытые снегом елки, был богатырь, стоящий почему-то посреди мухоморов, и счастливая мать, обнимающая своих детей.

«Оказавшись по ту сторону решетки, человек не утрачивает человечность, — рассуждал член жюри смотра-конкурса правозащитник Юрий Гусаков. — И чем больше это поощрять, тем больше в нем этого останется. Хочется, чтобы было больше форм для самовыражения. Например, сегодня известна компьютерная графика. Почему не разрешить компьютеры? Почему не дать доступ к огромному массиву информации, которая находится в интернете? На западе это уже давно практикуется. Я видел в Америке, как работает женская программа по обучению нейл-дизайну и стрижкам. У них есть доступ на специальные сайты, где производители выкладывают новые идеи, материалы. И это в США, где не самая лучшая тюремная система. Хорошие тюрьмы в Дании и Норвегии. Там свободы больше. А есть тюрьмы вообще на островах, периметр которых не охраняется! Свобода самовыражения там широчайшая: можно лепить, можно рисовать. И это прекрасно используется. У нас же творчеством занимаются лишь единицы. У многих есть внутри тяга к прекрасному, это надо лишь выявить. Вот, например, взять меня. Вы, наверняка, даже не знаете, что я могу лепить. А я могу! И уже не один сырой кирпич использовал, чтобы делать африканские маски. Правда, сейчас у меня для этого времени нет. А вот там время есть. И если они будут это время использовать на то, чтобы созидать, останется меньше возможностей для того, чтобы делаться плохом человеком».

«Есть, конечно, и специфическая тематика, — улыбалась искусствовед Наталья Иванина. — Но в основном людям хочется уйти от реальности. Поэтому они обращаются к пейзажам, историческую тематику поднимают. Если они будут постоянно ощущать себя в этом гнетущем состоянии, просто не выживут. Почему в свое время те же карлаговцы ходили от барака к бараку на лекции то по математике, то по физике, то по литературе? Для того, чтобы уйти в другой мир и там почерпнуть немного энергии. И сейчас то же самое. Ощущения от выставки, как ни странно, больше светлые. Депрессии нет. Есть эмоциональный надрыв в нескольких работах. Но безвыходности я не увидела. Каждый надеется на лучшее».

…Посовещавшись, члены жюри единогласно присудили первое место картине маслом, на которой запечатлена охота с беркутом. Удивительно, что победителем конкурса стал человек, который до колонии никогда творчеством не интересовался.

«Он уже семь лет отбывает наказание за убийство с разбойным нападением, — рассказал о своем подопечном начальник воспитательного отдела туберкулезной колонии майор Максим Григоренко. — Еще ему пять лет сидеть. В колонии у человека вдруг таланты раскрылись. До того, на воле, к художеству его не тянуло. Занимался всем, чем можно, только не рисованием. Но теперь с возрастом он изменился, исправился, осознал. Соблюдает весь распорядок дня. Не нарушает режим содержания. Находясь в учреждении, он женился, по переписке познакомившись с девушкой из Темиртау. Сейчас она приезжает к нему на свидания каждые четыре месяца. Они официально зарегистрировали свой брак. Романтика».

Скорее всего, с учетом всех положительных характеристик уже через пару-тройку лет автор победившей картины сможет досрочно выйти на свободу.