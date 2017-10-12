Старший научный сотрудник Института истории государства Рустем Кудайбергенов в эксклюзивном интервью телеканала КТК рассказал об этапах перехода казахского языка на латиницу. По его словам, ближайшие семь лет казахстанцев будут активно обучать новому алфавиту.

«До конца нынешнего года планируется утверждение и принятие единого стандарта казахского алфавита на основе латинской графики. Далее предстоит серьезная работа по нескольким ключевым направлениям. В частности, это кадровая работа, подготовка правил правописания. Если говорить о годах, то в 2018 планируется принятие государственной программы по переходу казахского языка на латинскую графику. В Парламент должен быть внесен соответствующий законопроект.

В 2019 году начнется подготовка учителей, воспитателей, преподавателей вузов. Параллельно будут организованы курсы для широких слоев населения — госслужащих, сотрудников корпоративного сектора, членов общественных и бюджетных организаций.

В 2020 году начнут издавать географические карты, атласы и административно-территориальные материалы. Будет продолжено обучение преподавателей и учителей.

В 2021 году делопроизводство местных госорганов будет переведено на латинскую графику. Состоится перевод центральных государственных органов.

В 2023 году состоится перевод на латиницу учреждений науки, культуры, образования. Также к этому моменту завершится переход на латиницу в школах. В 2014 году продолжится перевод в университетах и СМИ. В этом же году начнется переход наружной рекламы, указателей разного типа. Все эти этапы планируется завершить к 2025 году», — сообщил собеседник телеканала.