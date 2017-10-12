Рассказывает старший сотрудник Института истории государства
Старший научный сотрудник Института истории государства Рустем Кудайбергенов в эксклюзивном интервью телеканала КТК рассказал об этапах перехода казахского языка на латиницу. По его словам, ближайшие семь лет казахстанцев будут активно обучать новому алфавиту.
«До конца нынешнего года планируется утверждение и принятие единого стандарта казахского алфавита на основе латинской графики. Далее предстоит серьезная работа по нескольким ключевым направлениям. В частности, это кадровая работа, подготовка правил правописания. Если говорить о годах, то в 2018 планируется принятие государственной программы по переходу казахского языка на латинскую графику. В Парламент должен быть внесен соответствующий законопроект.
В 2019 году начнется подготовка учителей, воспитателей, преподавателей вузов. Параллельно будут организованы курсы для широких слоев населения — госслужащих, сотрудников корпоративного сектора, членов общественных и бюджетных организаций.
В 2020 году начнут издавать географические карты, атласы и административно-территориальные материалы. Будет продолжено обучение преподавателей и учителей.
В 2021 году делопроизводство местных госорганов будет переведено на латинскую графику. Состоится перевод центральных государственных органов.
В 2023 году состоится перевод на латиницу учреждений науки, культуры, образования. Также к этому моменту завершится переход на латиницу в школах. В 2014 году продолжится перевод в университетах и СМИ. В этом же году начнется переход наружной рекламы, указателей разного типа. Все эти этапы планируется завершить к 2025 году», — сообщил собеседник телеканала.
Источник: tengrinews.kz
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Что за чушь??? За 25 лет не смогли перейти на гос.язык(за это время и обезьяну можно было научить!!!)-а здесь всего за 8 лет!!! собираются сломать наше сознание и заставить нас писать и читать на латинице??? Что за бред??? Кто может себе представить что в соседней России все население без исключения заставили бы читать говорить и писать на казахском языке??? Бред??? А у нас что творится??? Пусть сначала закончат внедрение гос.языка во все сферы. Только тогда начнется уважение к гос.языку. Сил нет вытащить его из подполья(гос.язык применяется только на кухнях или в узких кругах)-а все туда же-ломать письменность и графику,которую сами не создавали.
02556
12 октября, 2017 в 11:41
Когда у нас научатся уважать ценить и относится бережно к языку??? Я не полиглот-но знаю и разговариваю на трех языках-которые уважаю и люблю. И еще два языка «со словарем». И не могу себе представить-чтобы немцы или англичане вот так просто и играючи сломали бы свою графику! А почему,вот почему мы должны копировать и ложиться под них??? Это же надо настолько не уважать себя и своих близких-чтобы тупо копировать чужие достижения и культуру!!!
02556
12 октября, 2017 в 12:04
сколько было шумихи по поводу рецептов на лекарство, временной прописке? Устаканилось же, пройдёт и это.
строгий выговор
12 октября, 2017 в 13:35
В 2014 году продолжится перевод в университетах и СМИ.
??? Вы из прошлого???
Гость
12 октября, 2017 в 18:01