Карагандинцев возмутили очереди за памятными монетами в Нацбанке

В Караганде образовалась очередь за новыми памятными монетами Нацбанка.

Вчера Национальный Банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные монеты «Немецкая сказка» (Бременские музыканты) из серии «Сказки народа Казахстана». Узнав об этом, коллекционеры Караганды с утра выстроились в очередь в филиал Национального Банка. Однако, по словам очевидцев, многие ушли с пустыми руками, не дождавшись очереди, передает Tengrinews.kz.

По словам журналиста и нумизмата Сергея Перхальского, он намеревался купить памятные монеты утром.

«Терять весь день ради того, чтобы постоять в очереди ради одной монеты и не получить, ее я не согласился. Мне нужно было работать. Потому что их [монеты — прим. автора] дают по одной штуке в руки, а еще и могут просто взять и не дать всем, кто стоит в очереди. Потому что в Караганду и другие областные центры присылают монет юбилейных намного меньше, чем присылают в Алматы и Астану, а коллекционеров у нас много», — сказал коллекционер.

Он отметил, что в Караганде существует общество коллекционеров. Они неоднократно обращались с проблемой нехватки монет в головной офис Нацбанка. Однако проблема до сих пор не решена.

«В результате в Караганде можно простоять весь день в очереди и в итоге ничего не получить. А в той же Астане и Алматы коллекционеры могут купить по пять-шесть монет. Очередь, конечно, будет. Потому что все понимают, что на вторичном рынке эти никелевые монеты будут стоить пять тысяч тенге. И коллекционеры не смогут купить их по такой цене, вот и стоят, чтобы купить хоть одну монету по государственной цене», — добавил карагандинец.

Журналист считает, карагандинцы могут перестать коллекционировать из-за очередей за монетами. В филиале Нацбанка сообщили, что ажиотажа вокруг памятных монет нет.

«Да, у нас с утра люди были. Они ждали открытия касс. Новые монеты, несомненно, вызвали интерес у карагандинцев. У нас много коллекционеров. И все желающие могут купить их», — сообщили сотрудники Нацбанка.

Памятные монеты выпущены в двух видах: из серебра номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге. На них изображены главные герои сказки — осел, собака, кот и петух, которые отправляются в город Бремен, чтобы стать городскими музыкантами. Монеты из серебра и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Монеты выпущены в ограниченных количествах.