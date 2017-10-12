Конкурс скворечников не состоялся

Не нашлось ни одного участника

Сегодня «Экомузей» устраивал городской конкурс скворечников у новой школы-гимназии №102, что на проспекте Шахтеров. Там сегодня посадили сто деревьев. Фактически заложили будущий мини-сквер. Организаторы надеялись, что на акцию «Зеленый пояс» придет хотя бы несколько граждан с самодельными домиками для птиц, чтобы выбрать из них самый оригинальный и удобный. Однако ни один самоделкин не явился.

Вероятно, приз не вдохновил потенциальных участников — победителей обещали одарить семенами. Или время конкурса было не очень удобным. А может быть, карагандинцам в принципе дела нет до птиц. И это не есть хорошо.

По мнению орнитологов, ошибается тот, кто считает, что морозы и вынужденное зимнее недоедание птицам нипочем. Ученые выяснили, что даже в самую лютую стужу температура тела у птиц держится в среднем на уровне 42 градусов. Чтобы оставаться в тонусе, птичкам надо откуда-то брать энергию, иными словами, им надо хорошо питаться. Именно поэтому в холодный сезон выживание птиц часто зависит от человека.

Если в морозы синички не перемерзнут, весной они обязательно принесут большую пользу деревьям. В пору выкармливания птенцов, родители могут уничтожать неимоверное количество гусениц и жуков, охотясь от рассвета до заката.

Зная это, умудренные опытом садоводы стараются привлекать на свои участки как можно больше крылатых борцов с насекомыми. За зиму птицы привыкают прилетать на то место, где их подкармливают.

Словом, кормушки будущему скверу просто необходимы. Но раз никто из горожан не подготовился к конкурсу, сотрудники «Экомузея» решили провести мастер-класс. Собравшимся на посадке деревьев школьникам продемонстрировали, как вырезать кормушки из пластиковых пятилитровых бутылок.

Отметим, что акция «Зеленый пояс» проводилась совместно с областным управлением природных ресурсов. На мероприятие из бюджета выделили порядка четырех миллионом тенге. Все саженцы были поставлены из местного питомника. Это дает надежду на то, что деревья скорее всего приживутся. Это было бы очень кстати. Как отметил во время посадки руководитель управления Тулепбаев Руслан, территория нашей область покрыта деревьями лишь на 0,4 процента!

— Мы писали много лет предложения, чтобы в рамках социального заказа общественность принимала участие в посадке деревьев, — сказал директор «ЭкоМузея» Дмитрий Калмыков. — Наконец, в этом году областной акимат пошел навстречу . Это, конечно, демонстрационная акция. В идеале же должно быть массовое озеленение города на государственном уровне, как в Астане. Фокус в том, что лесхоз заботиться о насаждениях, которые числятся как леса. А городские деревья как бы ничьи. Якобы за них отвечает акимат. Но по факту деревья никем не подсчитаны. Лесхоз высаживает деревья в Каркаралинске, Егиндыбулаке, Корнеевке. А эта акция призвана показать, что в городе тоже надо заниматься массовым озеленением. В Караганде все деревья посажены людьми. Ни одного естественно выросшего дерева нет, потому что тут степь. К сожалению, деревьев у нас становится меньше. Так быть не должно. В Астану приезжаешь — и сразу понятно, что с каждым годом деревьев становится все больше. Мы хотим, чтобы в Караганде было также.