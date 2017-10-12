Карагандинец учит правилам сотрудников ДПС

«Это не наши поставили знак!»

Карагандинец попал в нелепую ситуацию. Валерий Иванович проезжал отрезок дороги, начинающийся от ДСК по трассе «Караганда-Жезказган». В черте города стоял знак ограничения максимальной скорости 80 километров в час. После него водитель разогнался, соблюдая ограничение, однако вскоре его остановили сотрудники ДПС.

— Вы превысили скорость, двигаясь 70 километров в час — заявили они ему. — Там стоит знак «населенный пункт». Разве вы не знаете, что ехали в черте города?

К удивлению гаишников, Валерий Иванович оказался преподавателем в автошколе. Он спросил их, насколько хорошо они владеют знаниями правил дорожного движения. На что сотрудники ДПС неуверенно ответили «для себя хорошо».

— Тогда ответьте мне: в городской черте можно двигаться со скоростью 80 км в час? — говорит Валерий Иванович.

— Нет! — уверенно заявили ему гаишники. — Только на трассе можно двигаться с такой скоростью.

Услышав ответ, карагандинец вежливо попросил повторить правила дорожного движения. В пример он привел отрезок дороги в городе Астана, где можно разгоняться больше 60 километров в час. Всё происходящее Валерий Иванович записывал на видео и опубликовал на YouTube-канале. Автор назвал ролик: «Знак есть, но его нет».

— Это не наши поставили знак ограничения 80 километров в час! Поэтому он не действителен, — сказали гаишники. — Мы его сейчас уберем.

Карагандинца удивило, что его хотели оштрафовать за соблюдение требований знака, который оказался не действительным. «Сколько ещё людей попалось в этом месте» — задались вопросом в комментариях к видео. После долгих разбирательств, Валерия Ивановича отпустили. Уберут ли знак в этом месте? Остается вопросом.