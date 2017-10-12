Свалка мусора в центр парке

В центральном парке Караганды самая настоящая свалка мусора.

Практически напротив паркового управления, посреди дороги, что идет братила на все эти нарушения свое паралельно Мичурина.

Вообще удивляет вся эта история с захватом земли в парке, все эти тошниловки, отсутствие водопровода, туалетов в этих тошниловках, полное молчание гор.акимата, весь этот дым, спецтехника разъезжающая по тротуарам.

Вот мне правда интересно, а что вообще должно произойти в центр парке, чтобы власть в лице акима обратила внимание на все эти нарушения.

Директор очевидно очень не простой человек.

Стыд и позор, и конечно грустное понимание где мы живем…

От: Александр