В центральном парке Караганды самая настоящая свалка мусора.
Практически напротив паркового управления, посреди дороги, что идет братила на все эти нарушения свое паралельно Мичурина.
Вообще удивляет вся эта история с захватом земли в парке, все эти тошниловки, отсутствие водопровода, туалетов в этих тошниловках, полное молчание гор.акимата, весь этот дым, спецтехника разъезжающая по тротуарам.
Вот мне правда интересно, а что вообще должно произойти в центр парке, чтобы власть в лице акима обратила внимание на все эти нарушения.
Директор очевидно очень не простой человек.
Стыд и позор, и конечно грустное понимание где мы живем…
От: Александр
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Александр, дошло до того, что уже транспорт ездит по парку.. Да и 3 башни в самом парке -это шок.Парк у Вечного огня стал сквериком, Зелентрест исчез под стройками, взялись за Центральный парк
Янина
12 октября, 2017 в 15:52