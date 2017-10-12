На панихиду пришли чиновники, депутаты, работники коммерческого колледжа, журналисты и простые горожане
Сегодня, 12 октября, карагандинцы проводили в последний путь заслуженного работника образования Казахстана и почетного гражданина Караганды Дмитрия Бойко. Прощание с ним прошло в скромном ритуальном зале, в Михайловке. Здесь собрались чиновники, депутаты, предприниматели, члены Общественного совета, партийцы, работники коммерческого колледжа, журналисты и просто карагандинцы, которые, может быть, лично и не знали Дмитрия Макаровича, но уважали его за активную гражданскую позицию.
На прощание с Дмитрием Бойко приехал аким Караганды Нурлан Аубакиров. Он выразил соболезнования родным Дмитрия Макаровича и выступил с речью.
— Для карагандинцев и для меня лично сегодня очень скорбный день, — сказал Нурлан Аубакиров. — Ушел из жизни не просто гражданин республики Казахстан, а почетный гражданин нашего города. Патриот с большой буквы. Вся деятельность Дмитрия Макаровича была направлена на созидание. Это человек, который своим трудом, своей активной жизненной позицией снискал народную любовь. Память о нем будет жить очень долго. Мне общение с Дмитрием Макаровичем доставляло глубокое удовлетворение. Я учился у него, спрашивал совета. Мы вместе с ним добились запрета на строительство большого здания на улице Ленина. Сегодня на этом месте находится прекрасный сквер. Я не думал, что Дмитрий Макарович так быстро уйдет из жизни. Я горд тем, что несколько лет назад мне выпала честь вручать ему значок и ленту почетного гражданина нашего города. Величина понимается только тогда, когда она уходит.
После градоначальника с речами выступили секретарь карагандинского городского маслихата Кудайберген Бексултанов, заместитель акима Караганды Ирина Любарская и директор Карагандинского коммерческого колледжа Роза Бабенко. Она зачитала телеграмму, которая пришла из министерства образования Казахстана. Она подписана министром Сагадиевым. Но ее авторство принадлежит вице-министру образования Асхату Аймагамбетову. Для него Дмитрий Бойко был наставником. Благодаря нему вчерашний студент и молодой депутат гормаслихата Асхат Аймагамбетов вырос, поднявшись по карьерной лестнице. За 15 лет он стал сначала руководителем областного управления образования, а потом – вице-министром образования.
Теплые слова о Дмитрие Макаровиче высказали все желающие, в числе которых были председатель областного профсоюзного центра Любовь Куанышбекова, общественник Павел Шумкин и общественница Галина Пак. Она вместе с Дмитрием Бойко в начале 2000-х годов боролась против стихийной застройки города, в то числе и парковой зоны.
Во время панихиды прозвучало предложение увековечить имя Дмитрия Бойко. Один из выступавших с речью и соболезнованиями предложил назвать в честь него улицу, учебное заведение или общественный фонд. Карагандинцы одобрили эту инициативу.
Как можно увековечить имя Дмитрия Бойко?
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Пожалуй это будет единственная улица названная в честь достойного человека… а не по родственным связям
Канат
12 октября, 2017 в 17:03
с таким предложением о переименование улицы в честь Бойко мог бы и акимат выступить. И только не заброшенную улицу. Царство небесное.
Гульбала
12 октября, 2017 в 18:36
К сожалению, власти этого сделать не могли. Во-первых, потому что действует мораторий на переименование. Исключение сделано только для ветеранов Великой Отечественной войны. А, во-вторых, но нынешним Правилам называть улицу или любой другой объект в честь человека можно только через 5 лет после его кончины. Поэтому нужно менять законодательство.
Елена Ульянкина
12 октября, 2017 в 19:07
а если не переименовывать, а назвать то, что не имеет пока название? Мало ли у нас номерного, безликого?
Читатель
12 октября, 2017 в 19:34
К сожалению, Правила касаются как переименования, так и наименования составных частей населенных пунктов. Условие о 5 годах после смерти действует и для переименования, и для наименования
Елена Ульянкина
12 октября, 2017 в 20:29
С хорошими людьми всегда проблемы. Для «блататы» разной преград нет и ограничений тоже…
Электорат
12 октября, 2017 в 19:47