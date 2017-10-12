Взрыв на «АрселорМиттал Темиртау»: 6 человек пострадали

Ведется расследование.

Шесть человек пострадали в результате взрыва на предприятии «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. Все пострадавшие госпитализированы, трое из них находятся в блоке интенсивной терапии.

«12 октября 2017 года во время проведения работ на газопроводе № 1 произошло кратковременное воспламенение газа, в результате которого пострадали шесть человек: четыре работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы», — сообщили в пресс-службе компании.

Пострадавших тут же госпитализировали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Трое из пострадавших находятся в блоке интенсивной терапии Центральной городской больницы Темиртау, трое — в ожоговом отделении областного центра травматологии и ортопедии имени Макажанова. По данному факту ведется расследование», — добавили в ведомстве.

Напомним, еще вчера, 11 октября, произошло ЧП на металлургическом комбинате компании «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области. Грузовой состав переехал рабочего. Погибший был сотрудником подрядной фирмы «Техол-Монтаж». Ему был 41 год.