Ведется расследование.
Шесть человек пострадали в результате взрыва на предприятии «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. Все пострадавшие госпитализированы, трое из них находятся в блоке интенсивной терапии.
«12 октября 2017 года во время проведения работ на газопроводе № 1 произошло кратковременное воспламенение газа, в результате которого пострадали шесть человек: четыре работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы», — сообщили в пресс-службе компании.
Пострадавших тут же госпитализировали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Трое из пострадавших находятся в блоке интенсивной терапии Центральной городской больницы Темиртау, трое — в ожоговом отделении областного центра травматологии и ортопедии имени Макажанова. По данному факту ведется расследование», — добавили в ведомстве.
Напомним, еще вчера, 11 октября, произошло ЧП на металлургическом комбинате компании «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области. Грузовой состав переехал рабочего. Погибший был сотрудником подрядной фирмы «Техол-Монтаж». Ему был 41 год.
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Чем больше на АМСТ борются с травматизмом тем больше народу страдает и гибнет. Но каждый шаг рабочего прикрыт тремя бумажками в защиту предприятия. Может пора уже бороться с разрухой и бесхозяйственностью на предприятии. Метровый слой пыли убрали хоть?
Нина
12 октября, 2017 в 15:39