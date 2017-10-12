Известный путешественник назвал археологические находки новостроем

8 октября, В Карагандинской области, воссоздали уникальную пирамиду местного «фараона». Этот повод негативно прокомментировал Виталий Шуптар, который оказался недовольным тем, как они это сделали, мол, «сплошной новострой».

Виталий Шуптар заместитель директора «Nomadic Travel Kazakhstan» (туристическая компания, чья работа основана на принципах экологического и ответственного туризма), Президент «ИГО АВАЛОН — AVALON HGS» (Издательская деятельность, связанная с путешествиями и туризмом в Центральной Азии, является одним из ключевых направлений деятельности «Авалона»), а так же известный путешественник.

«Говоря про новострой, я имею в виду, что древние памятники реставрируются совершенно идиотским образом, и уже не выглядят древними. И пирамида тому лишнее подтверждение. А есть еще, к примеру, мавзолей Жубан-Ана, в котором ни единого древнего кирпича не осталось, тогда как рядом с ним стоит табличка о его тысячелетнем возрасте. И много других объектов, которые реставрируются таким идиотским образом, что их камни уже не дышат историей», — рассказал свою точку зрения корреспонденту nv.kz Виталий.

Так же он предложил свой вариант в качестве замены некачественной реконструкции.