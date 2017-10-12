На днях на пересечении улицы Гоголя и проспекта Н.Абдирова появилась новая разметка. В целом, очень приятно, что разметку обновили, все красиво и четко (спасибо дорожным службам, это искренне)… если бы не одно НО.
При проезде перекрестка, если ехать по ул.Гоголя со стороны Боулинга в сторону моста, в левом ряду у нас ВНЕЗАПНО появляется разметка «только налево», которая не продублирована знаками. Ухудшает ситуацию тот факт, что перед непосредственно этим перекрестком есть еще регулируемый светофором пешеходный переход. И если человек не знает этой западни и встанет в левый ряд перед пешеходным переходом, то ему некуда будет деваться. Либо вынужденно поворачивать налево, либо нарушать правила.
Хорошо еще, если водитель заметил эту разметку. А если не заметил в движении — то даже не успеет затормозить для поворота.
Надеюсь у дорожных служб хватит сил и решительности исправить это недоразумение:
— либо ЗАБЛАГОВРЕМЕННО продублировать разметку на знаках НАД дорогой
— либо перерисовать разметку для левого ряда с возможностью езды прямо
Ну и, надеюсь, оборудованный камерами перекресток еще «не наживается» на этой подставе, фиксируя проезд прямо с левого ряда?
с ув., периодически — тоже водитель, Иван Карлович
От: Иван Карлович
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Я так попал на Чкалова. Со сторонв Кривогуза ехал и по разметке на асфальте повеонул на лево к ЦОНу, а на верху не заметил знак. В итоге сам виноват. И мне тут-же сотрудники ЖП провели платную консультацию.
экс горожанин
13 октября, 2017 в 03:36
А вообще во всем мире так, левая полоса только для поворота на лево.
экс горожанин
13 октября, 2017 в 03:40
Мля, как че нарисуют, в потоке невидно же что там на асфальте, такая же ситуация была при повороте с БЖ на ул. Молокова, если ехать со стороны Юго-Востока. А ещё установили знак «Главная дорога» , где ресторан «Мой Тбилиси», если поворачивать с большой Нуркена в сторону 38 школы! Будьте осторожны!!!
Караганда
13 октября, 2017 в 06:09
Первые недели 2-3 и знак и разметка будут называться «Новая кормушка»😅😅😅😅
Караганда
13 октября, 2017 в 06:10
Аналогичная ситуация на перекрестке Ерубаева — Б.Мира при следовании по ул. Ерубаева в сторону пл. Гагарина!!! Практически год жду ответа от госп. Разуваева И. на конкретные вопросы по этому перекрестку … Тишина!!! А водителей наказывают по полной программе!!! Вместе с тем, согласно п.4.1 СТ РК 1412-2010 ПДД РК — «На участках дорог, где дорожная разметка, определяющая режим движения, трудно разлечима (снег,грязь и т.п.) или не может быть восстановлена, должны быть установлены соответствующие дорожные знаки». Делайте выводы: КТО ВИНОВАТ и КОМУ ЭТО ВЫГОДНО !!!???
Лоор Владимир
13 октября, 2017 в 10:20