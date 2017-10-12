Внимание! Подстава! — Новая разметка ул.Гоголя — Н.Абдирова

На днях на пересечении улицы Гоголя и проспекта Н.Абдирова появилась новая разметка. В целом, очень приятно, что разметку обновили, все красиво и четко (спасибо дорожным службам, это искренне)… если бы не одно НО.

При проезде перекрестка, если ехать по ул.Гоголя со стороны Боулинга в сторону моста, в левом ряду у нас ВНЕЗАПНО появляется разметка «только налево», которая не продублирована знаками. Ухудшает ситуацию тот факт, что перед непосредственно этим перекрестком есть еще регулируемый светофором пешеходный переход. И если человек не знает этой западни и встанет в левый ряд перед пешеходным переходом, то ему некуда будет деваться. Либо вынужденно поворачивать налево, либо нарушать правила.

Хорошо еще, если водитель заметил эту разметку. А если не заметил в движении — то даже не успеет затормозить для поворота.

Надеюсь у дорожных служб хватит сил и решительности исправить это недоразумение:

— либо ЗАБЛАГОВРЕМЕННО продублировать разметку на знаках НАД дорогой

— либо перерисовать разметку для левого ряда с возможностью езды прямо

Ну и, надеюсь, оборудованный камерами перекресток еще «не наживается» на этой подставе, фиксируя проезд прямо с левого ряда?

с ув., периодически — тоже водитель, Иван Карлович

От: Иван Карлович