Добрый день Новый вестник!!! Снова я Актас 1- микрорайон . Хотела опубликовать фотографии наших труб. И хочу сказать в домах трубы ледяные. Видно так как на улице немного по теплело нас не хотят отапливать. А скоро и квитанции принесут. Как с котельными бороться уже не знаем.
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«Как с котельными бороться уже не знаем.»
Да отрежьте их нафиг от своих домов и всего делов то
КО
12 октября, 2017 в 20:29
Так в тариф не заложено скорее всего восстановление теплоизоляции. Вы же хотите, чтоб и дёшево и сердито. Так восстанавливайте за свой счёт. Найдите подрядную организацию, скиньтесь и вуаля — новые трубы.
Да уш!!!
13 октября, 2017 в 11:51
Наверное не все в Актасе могут себе позволить за свой счет утеплить трубы. Не все могут заниматься бизнесом. Государство должно обеспечить таких людей работой и справедливой оплатой, что бы не было просьб о помощи тому, кто эту помощь в силу своего положения должен предоставить. Ибо государство это общественный договор, но одна сторона постоянно нарушает договоренности.
Абырвалг
14 октября, 2017 в 16:08