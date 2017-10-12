В домах трубы ледяные!

Добрый день Новый вестник!!! Снова я Актас 1- микрорайон . Хотела опубликовать фотографии наших труб. И хочу сказать в домах трубы ледяные. Видно так как на улице немного по теплело нас не хотят отапливать. А скоро и квитанции принесут. Как с котельными бороться уже не знаем.

От подписчицы