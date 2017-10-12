Что произошло на коксохимическом производстве (видео)

Причина аварии, в результате которой пострадали шесть человек, не установлена

Сегодня в 11 часов на производстве «АрселорМиттал Темиртау» произошел групповой несчастный случай. Пострадали 6 человек. Работники коксо-химического производства устанавливали заглушку на газопроводе диаметром 800 мм. При установке задвижки произошел хлопок и возгорание. Сейчас создается комиссия по расследованию несчастного случая.

Как сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Аскар Хорошаш, все пострадавшие получили сильнейшие ожоги дыхательных путей и отравление газами. Трое из них в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу Темиртау. Они находятся в реанимационном отделении. Еще троих отвезли в областной центр травматологии и ортопедии имени Макажанова. Помощь рабочим оказывают ведущие специалисты.

По последней информации двое рабочих, доставленных в больницу Темиртау, пришли в сознание. Решается вопрос о том, чтобы доставить их в ожоговое отделение карагандинского центра.

На видео директор по охране труда и промышленной безопасности Стального департамента Андрей Маркин рассказывает об обстоятельствах несчастного случая. По его словам, к наличию газа работники были подготовлены: на всех были специальные защитные костюмы. Предварительно провели необходимые профилактические мероприятия: понизили давление газа, пустили пар — все, как положено. Непонятно, почему произошло воспламенение. Случившееся Андрей Маркин называет не «взрывом», а «хлопком», в результате которого рабочих отбросило от газопровода.