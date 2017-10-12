Центр Билайн. Из 8 касс работает 1!!!!! Полный зал народа и девочки операторы на месте. Но вот только делают они все что угодно только не людей принимают!!! Безобразие ВЕЗДЕ!!
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Какого-то торопыгу на 10 мин. задержали? От огорчения решил со всеми поделится своей «великой бедой»
КО
12 октября, 2017 в 20:26
У них и интернет такой
В конце оплаченного периода виснет и не работает
А подаренные роутеры также зависают и требуют постоянного обновления
Не реклама
13 октября, 2017 в 08:45
Ну а что вы хотите? Помнится когда у них был офис на Нуркена Абдирова ситуация была точно такая же.В конце месяца, когда все приходят закидывать деньги на следующий месяц, куча народу, 5 кассирш и работает только одна. Стульев нет, карточек на оплату нет, электронного кабинета нет, все стоят в притирку к друг другу. Я три — четыре месяца так походил, а потом отказался от их услуг. Здоровье дороже. У какого-то мужика помню нервы не выдержали….
Уа Ся
13 октября, 2017 в 10:05