В Карагандинской области установили монумент памяти воинов-интернационалистов

В посёлке Киевка Нуринского района по программе «Рухани жаңғыру» установили монумент памяти воинов-интернационалистов.

Автором монумента является карагандинский художник Игорь Баграмов, сообщает «Новое телевидение». Скульптурная композиция состоит из двух частей: первая — бюст солдата, вторая — символический горный серпантин, по которому проходили военные караваны.

Проект профинансировали предприниматели в рамках программы «Рухани жаңғыру».

«Афганская война никогда не будет вычеркнута из памяти казахстанцев, отцов и матерей, потерявших своих сыновей. Все поколения должны почитать своих героев — простых солдат, испытавших все муки и страдания в той войне», — сказал аким Нуринского района Никанбай Омарханов на церемонии открытия памятника.

В боевых действиях в Афганистане принимали участие 96 нуринцев, четверо из них погибли. На открытие мемориала собрались воины-интернационалисты, родственники погибших солдат.