В посёлке Киевка Нуринского района по программе «Рухани жаңғыру» установили монумент памяти воинов-интернационалистов.
Автором монумента является карагандинский художник Игорь Баграмов, сообщает «Новое телевидение». Скульптурная композиция состоит из двух частей: первая — бюст солдата, вторая — символический горный серпантин, по которому проходили военные караваны.
Проект профинансировали предприниматели в рамках программы «Рухани жаңғыру».
«Афганская война никогда не будет вычеркнута из памяти казахстанцев, отцов и матерей, потерявших своих сыновей. Все поколения должны почитать своих героев — простых солдат, испытавших все муки и страдания в той войне», — сказал аким Нуринского района Никанбай Омарханов на церемонии открытия памятника.
В боевых действиях в Афганистане принимали участие 96 нуринцев, четверо из них погибли. На открытие мемориала собрались воины-интернационалисты, родственники погибших солдат.
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Киевку, вроде, переименовали в Нуру.
Николай
12 октября, 2017 в 20:27
Идея хорошая. Много знакомых ребят, служивших в Афгане. Видела, какими возвращались оттуда те, кто отслужил в горячих точках от звонка до звонка. Кто то возил гробы с ребятами, кто воевал в зоне боевых действий. Здоровье подорвано, душа надломлена. Кто возил гробы умер молодым от болезни сердца. Царствие небесное тебе, Серега! А такой был веселый и добрый парень! Большой и сильный. Но ни памятник афганцам, установленный в парке победы на юго-востоке, ни этот памятник, извините, категорически не нравятся. Либо я чего то не понимаю!
Саманта Смит
13 октября, 2017 в 11:12