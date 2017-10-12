В Темиртау жестоко убита двухлетняя девочка

В совершении ужасного преступления подозревается родной отец ребенка.

Уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области, сообщает Tengrinews.kz. По делу назначен процессуальный прокурор.

Согласно обвинительному акту, составленному прокурором, девочка 2015 года рождения была избита, а затем задушена. В совершении преступления подозревается отец ребенка, уроженец города Заринск Алтайского края России.

«27 июля 2017 года подозреваемый находился в квартире в Темиртау со своей малолетней дочерью, где мужчина распивал спиртные напитки. На почве злости к своей дочери, которая не слушалась отца и игнорировала его замечания, мужчина решил убить ребенка. Тогда он подошел к малышке и начал наносить ей множественные удары в область головы, лица, плечей, брюшной полости и нижней конечности. Далее, чтобы реализовать свой преступный умысел, подозреваемый повалил дочь на пол и ногой сдавил ей шею с правой стороны, тем самым затруднив ей дыхание», — говорится в материалах дела.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, то есть удушья, в результате сдавления органов шеи тупым твердым предметом при удавлении, что подтверждается данными макроскопического расследования.