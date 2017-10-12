В совершении ужасного преступления подозревается родной отец ребенка.
Уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области, сообщает Tengrinews.kz. По делу назначен процессуальный прокурор.
Согласно обвинительному акту, составленному прокурором, девочка 2015 года рождения была избита, а затем задушена. В совершении преступления подозревается отец ребенка, уроженец города Заринск Алтайского края России.
«27 июля 2017 года подозреваемый находился в квартире в Темиртау со своей малолетней дочерью, где мужчина распивал спиртные напитки. На почве злости к своей дочери, которая не слушалась отца и игнорировала его замечания, мужчина решил убить ребенка. Тогда он подошел к малышке и начал наносить ей множественные удары в область головы, лица, плечей, брюшной полости и нижней конечности. Далее, чтобы реализовать свой преступный умысел, подозреваемый повалил дочь на пол и ногой сдавил ей шею с правой стороны, тем самым затруднив ей дыхание», — говорится в материалах дела.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, то есть удушья, в результате сдавления органов шеи тупым твердым предметом при удавлении, что подтверждается данными макроскопического расследования.
«Дело поступило к нам недавно и передано судье Исламхану Есенбаеву. По делу назначено предварительное слушание», — сообщили в пресс-службе суда.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37759 материалов.
Посетители оставили 216460 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Считаю что в таких случаях надо мораторий на СК отменять, ибо зачем эта тварь будет жить! Хотя наверное он долго не проживёт!!!! Я надеюсь на это!!!
Караганда
13 октября, 2017 в 06:04
Четвертовать недочеловека….
!!!
13 октября, 2017 в 08:40
Интересно, кто это заминусовал? Неужто кто-то за этого недоумка?!
Караганда
13 октября, 2017 в 19:10