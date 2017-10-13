Деревья в центральном парке Караганды срубили без разрешения

Экологи намерены обратиться в прокуратуру

Подрядчики не имели право рубить центральный парк. От деревьев избавились без законных на то оснований. Об этом nv.kz сообщил директор карагандинского «ЭкоМузея» Дмитрий Калмыков.

С тех пор как в июле была освобождена от растительности значительная площадь у деревянной церквушки, независимые экологи принялись слать в акимат свои запросы. Зеленые требовали от чиновников внятного ответа: имела ли подрядная организация право уничтожать посадку? Власти долго отмалчивались. Но теперь, спустя почти два месяца, наконец рассказали, как все было на самом деле.

— Когда-то Караганда славилась тем, что была зеленым городом, — говорит директор «ЭкоМузея» Дмитрий Калмыков. — У нас чудесный парк — самый большой в Казахстане. Несмотря на то, что его с краев подъедают всякие граждане, которые там селятся, он до сих пор самый большой. Но когда начался проект по благоустройству парка, подрядчики, к сожалению, забыли взять у акимата разрешение на вырубку деревьев. Получается, что около двух гектаров деревьев выкосили противоправно! Сейчас мы это выяснили. Два дня назад нам пришел ответ, что разрешения у организации не было. Нарушен закон, в котором написано: должно быть разрешение на вырубку деревьев. Кто его выдает? Акимат. Но подрядчик не обратился за разрешением. И поэтому должен быть наказан. Ведь чем важно это разрешение? В нем пишут, к примеру: «разрешается спилить 10 засохших деревьев такого-то возраста, которые находятся там-то, взамен следует посадить 20 деревьев там-то, таких-то пород». А действовать на свое усмотрение, без этого документа, это все равно, что взять чужую машину без доверенности и угнать ее.

— Что думаете предпринимать дальше?

— Теперь будем обращаться в прокуратуру, в полицию. Сейчас мы общаемся с акиматом, чтобы понудить исполнителей хотя бы компенсировать то, что они срезали. Мы для чего это делаем? Чтобы подобного не повторялось. Если звонишь по поводу вырубки в акимат, слышишь четкую позицию: «Потребуйте разрешение на вырубку» — «Потребовали. Разрешения нет». — «Тогда вызывайте полицию». Возле моего дома так и произошло. Дорожные строители незаконно убрали деревья. После заявления от жителей полиция возбудила административное дело. Теперь фирма будет платить штраф.

— Каков ущерб от вырубки в парке?

— Ущерб надо оценивать. Сделать это сбудет сложно, потому что все давно убрали. А на вскидку скажу: около двух гектаров растительности было срезано подчистую. Там хотят сделать тротуары.

Бесконечными вырубками деревьев в городе, где и без того очень мало растительности, возмущены не только профессиональные защитники природы, но и простые граждане.

— Я негодую, — говорит местная жительница Юлана Чаус. — Если даже сейчас будет какое-то наказание, подрядчик потратит копейки на оплату штрафа. Это не компенсирует тот ущерб, который был нанесен нашей экологии. Всем известно, что в Караганде сложные грунты, в том числе и на территории парка. На сложных грунтах – подвижных песчаниках — ничего не растет, хоть засажайся. Мы видим, что на тех местах парка, где за многие годы ценой больших усилий появилась растительность, сегодня ее выкашивают под широченные проспекты-магистрали. А там где пустыри и все равно ничего не будет расти, по проекту благоустройства предусмотрены леса. Понятно, что сейчас никто пересматривать проект не будет. Это дополнительные средства. Поэтому хочется обратиться к властям: будьте впредь внимательнее!

— Наш центральный парк продолжают интенсивно уничтожать при молчаливом созерцании горожан, — пишет на своем аккаунте общественник Павел Шумкин. — Делается это по-разному. Деревья не кормят и не поят, выкашивая всю траву и убирая листья. А когда они ослабевают, их варварски добивают так называемым «топпингом» , срезая ветки метрами и не обрабатывая ранки варом и краской. «С тыла» на парк наступают «реформаты» и «реконструкторы», вырубая его оставшееся пространство и заполняя мощной плиткой, давящей корни деревьев и отрезающей от влаги. Надвигается гибель центрального парка Караганды. После обильного натиска бетонных реконструкций, не избежать наступления окончательной сухости, зноя и пустоты. «А где это?» — спросит потом кто-нибудь. И некому будет ответить.