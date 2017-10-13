Для этого в Карагандинской области из средств местного бюджета была приобретена противогриппозная вакцина «Гриппол» в количестве 150 000 доз.
Департамент охраны общественного здоровья Карагандинского региона просит граждан воспользоваться благоприятной погодой, чтобы пройти вакцинацию против гриппа.
В настоящее время всего против гриппа привито 61203 человека, в том числе, детей до 14 лет — 19210. Из средств местного бюджета привито 60556 человек из наиболее уязвимых групп населения: медработников – 8491 чел, беременных – 2906 чел, контингент закрытых учреждений – 1838 чел. На платной основе и за счет средств работодателей привито — 647 человек.
Если в семье, среди вашего окружения появился больной, необходимо соблюдать следующие правила:
• по возможности, разместить больного человека отдельно от других;
• уход за больным желательно осуществлять одному человеку;
• избегайте того, чтобы за больным ухаживала беременная женщина;
• все члены семьи, окружающие должны соблюдать гигиенические меры – использование масок, частое мытье рук, протирание рук дезинфицирующими средствами;
• следить за собой на предмет появления симптомов гриппа;
• стараться находиться от больного на расстоянии не менее 1 метра;
• не пользоваться одной и той же посудой, что и больной.
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Нине уколите доз 10 для верности
КО
13 октября, 2017 в 10:46