Карагандинцев призывают пройти вакцинацию против гриппа

Для этого в Карагандинской области из средств местного бюджета была приобретена противогриппозная вакцина «Гриппол» в количестве 150 000 доз.

Департамент охраны общественного здоровья Карагандинского региона просит граждан воспользоваться благоприятной погодой, чтобы пройти вакцинацию против гриппа.

Прививки считаются лучшей защитой от гриппа. Сила такой профилактики — в её специфичности: организм вырабатывает иммунитет против тех штаммов вирусов гриппа, которые использовали при создании вакцины. Это значит, что при встрече именно с ними организм будет во всеоружии.

В настоящее время всего против гриппа привито 61203 человека, в том числе, детей до 14 лет — 19210. Из средств местного бюджета привито 60556 человек из наиболее уязвимых групп населения: медработников – 8491 чел, беременных – 2906 чел, контингент закрытых учреждений – 1838 чел. На платной основе и за счет средств работодателей привито — 647 человек.

Если в семье, среди вашего окружения появился больной, необходимо соблюдать следующие правила:

• по возможности, разместить больного человека отдельно от других;

• уход за больным желательно осуществлять одному человеку;

• избегайте того, чтобы за больным ухаживала беременная женщина;

• все члены семьи, окружающие должны соблюдать гигиенические меры – использование масок, частое мытье рук, протирание рук дезинфицирующими средствами;

• следить за собой на предмет появления симптомов гриппа;

• стараться находиться от больного на расстоянии не менее 1 метра;

• не пользоваться одной и той же посудой, что и больной.