В супермаркете Караганды охрана незаконно задержала и обыскала пятиклассников

Родители одного из школьников написали заявление в полицию

Вчера, 12 октября, в карагандинском супермаркет «NormaN» произошел неприятный инцидент. Охранники задержали трех пятиклассников, заподозрив их в краже «Сникерса». Детей вывели из зала и обыскали. Шоколада у них не нашли, но школьники получили серьезную психологическую травму.

О том, что произошло вчера в супермаркете, корреспонденту nv.kz рассказала мама одного из троих школьников Елена Ключенко.

— Дети учатся в 101 школе, в пятом классе, — говорит она. – У них в 19.45 заканчиваются уроки. Они бегут в супермаркет «NormaN» покупать себе сладости. Мы им разрешаем. Я их жду обычно возле школы в машине. Я их вожу в школу и обратно, потому что мы живем далеко, в Кунгее. И вот вчера вечером они прибегают ко мне взволнованные и рассказывают. Мой сын взял с полки «Сникерс», а потом захотел «M&Ms», но у него не хватало денег. Его друг говорит, я тебе добавлю. Мой сын положил «Сникерc» на место и взял «M&Ms». А оператор, который следит за камерами наблюдения, видимо, пропустил этот момент и решил, что мой сын украл шоколадку. Он дал команду охранникам. Они схватили детей, обыскали их, перетрясли рюкзаки и потом отпустили, даже не извинившись. Я считаю, что это нарушение прав детей. Охранники должны были вызвать полицию и родителей. На каком основании они проводили досмотр таких маленьких детей?!

Елену все это возмутило. Она вызвала полицию и написала заявление на охранников супермаркета «NormaN».

— Понимаете, мой ребенок сильно испугался, — говорит Елена. – У него внутричерепное давление. На фоне стресса у него начались головные боли, рвота. Мне пришлось прямо из магазина вызывать скорую помощь.

Елена рассказывает, что после приезда сотрудников полиции им пришлось ждать, пока найдут и вызовут охранников, которые обыскивали школьников. В итоге, когда их нашли, они объяснились. Оказалось, security не знали, что без полиции и родителей они не имеют права задерживать и обыскивать детей.

— Я это дело так не оставлю! – уверяет Елена Ключенко. – Я добьюсь, чтобы этих охранников наказали.

Никого из представителей администрации в супермаркете во время инцидента не было.