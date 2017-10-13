Родители одного из школьников написали заявление в полицию
Вчера, 12 октября, в карагандинском супермаркет «NormaN» произошел неприятный инцидент. Охранники задержали трех пятиклассников, заподозрив их в краже «Сникерса». Детей вывели из зала и обыскали. Шоколада у них не нашли, но школьники получили серьезную психологическую травму.
О том, что произошло вчера в супермаркете, корреспонденту nv.kz рассказала мама одного из троих школьников Елена Ключенко.
— Дети учатся в 101 школе, в пятом классе, — говорит она. – У них в 19.45 заканчиваются уроки. Они бегут в супермаркет «NormaN» покупать себе сладости. Мы им разрешаем. Я их жду обычно возле школы в машине. Я их вожу в школу и обратно, потому что мы живем далеко, в Кунгее. И вот вчера вечером они прибегают ко мне взволнованные и рассказывают. Мой сын взял с полки «Сникерс», а потом захотел «M&Ms», но у него не хватало денег. Его друг говорит, я тебе добавлю. Мой сын положил «Сникерc» на место и взял «M&Ms». А оператор, который следит за камерами наблюдения, видимо, пропустил этот момент и решил, что мой сын украл шоколадку. Он дал команду охранникам. Они схватили детей, обыскали их, перетрясли рюкзаки и потом отпустили, даже не извинившись. Я считаю, что это нарушение прав детей. Охранники должны были вызвать полицию и родителей. На каком основании они проводили досмотр таких маленьких детей?!
Елену все это возмутило. Она вызвала полицию и написала заявление на охранников супермаркета «NormaN».
— Понимаете, мой ребенок сильно испугался, — говорит Елена. – У него внутричерепное давление. На фоне стресса у него начались головные боли, рвота. Мне пришлось прямо из магазина вызывать скорую помощь.
Елена рассказывает, что после приезда сотрудников полиции им пришлось ждать, пока найдут и вызовут охранников, которые обыскивали школьников. В итоге, когда их нашли, они объяснились. Оказалось, security не знали, что без полиции и родителей они не имеют права задерживать и обыскивать детей.
— Я это дело так не оставлю! – уверяет Елена Ключенко. – Я добьюсь, чтобы этих охранников наказали.
Никого из представителей администрации в супермаркете во время инцидента не было.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37758 материалов.
Посетители оставили 216447 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
В полиции работаю такие же охранники. Они не увидят в действиях своих братанов ничего такого. Книг то ни те ни другие не читают, на «Вы» общаться не умеют, про права ничего не слышали, извиняться не умеют.
cdcdc
13 октября, 2017 в 12:18
Да полно вам! Не всё в системе прогнило.
Дмитрий
13 октября, 2017 в 14:19
Какие братаны??? В типа охране любого магазина левые люди с улицы,такие как и весь персонал магазина,только и есть что надпись охрана на спецовке, и рация,а сами метр с кепкой,спеси и полное отсутствие как этикета,так и правил своего поведения. Только и могут толпой наезжать
День
13 октября, 2017 в 15:49
это опять ты, человек с тонким чувством юмора? Посмотрел анекдот о повязке, которая с головы сползла на ногу?
kjcjdkccjdk
13 октября, 2017 в 16:38
Была подобная ситуация и с нами. Взяли чупа чупс, потом положили, передумав. Тоже потом досматривали.
Дмитрий
13 октября, 2017 в 14:33
«— Я это дело так не оставлю! – уверяет Елена Ключенко. – Я добьюсь, чтобы этих охранников наказали.»
Охранники как и везде охранники их много и все они тупые. Следующий раз они вызовут полицию и родителей и обыщут в присутствии родителей. Только вот стресса добавят и родителям возможно начнутся затяжные дрязги. Зато на этом этапе воспитания своего сына Елена Ключенко, в обмен на справедливость, ослабит способность в сыне выдерживать психологическую нагрузку и стресс, если уже сейчас «— Понимаете, мой ребенок сильно испугался, — говорит Елена. – У него внутричерепное давление. На фоне стресса у него начались головные боли, рвота. Мне пришлось прямо из магазина вызывать скорую помощь.»
Потом Ваш мальчик вырастет но мужчиной не станет, будет вечно обидчивый и ранимый самец.
Водитель
13 октября, 2017 в 14:49
Правильно, мама, надо учить этих неучей как надо работать. У них же образование 8 классов, свою фамилию без ошибок писать не могут, не говоря уже о знании каких-то законов и нормативно-правовых актов. Оштрафовать администрацию магазина, чтобы сброд не набирали
Алия
13 октября, 2017 в 14:50
А я вот не понимаю на выходе из кассы стоят же пищалки какие то, иногда они даже и срабатывают. Зачем обыскивать, если они сработают на товар пронесенный мимо кассы, или все же они не работают?
Martyn
13 октября, 2017 в 17:12
Топи их Елена,не жалей.
Они твоих детей не жалели.
Охранник
В носу пальцем ковыряясь,
Щекоча усердно мозг,
Сидел охранник в магазине
В драже катая вяло «воск».
В это время в гипермаркет
Зашло два ловких паренька
И давай таскать с прилавков,
Всё, чего требует душа.
Не досчитавшись вновь товара,
Давай смотреть скорей кино,
В котором, наконец, узрели,
Кто тайком спёр у них добро.
Когда директор магазина
Узнал по чьей вине конфуз,
Он в гневном вопле завизжал:
«Уволен, слепой толстопуз!»
С тех пор нет в «славном» магазине
Катателя мерзких драже.
Небось, уже на новом месте
Мнёт причиндалы Фаберже.
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Статья 252. Превышение полномочий служащими частных охранных служб
1. Превышение руководителем или служащим частной охранной службы полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности, если это деяние совершено с применением насилия или угрозой его применения, —
наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное с применением оружия или специальных средств или причинившее тяжкие последствия, —
наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Курица не птица,Охрана не полиция!
13 октября, 2017 в 17:27