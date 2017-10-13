Критикуешь – предлагай

Как бы вы решили дорожные проблемы?

НВ вводит постоянную рубрику по пятницам – критикуешь – предлагай. Проще говоря, давайте порассуждаем что бы мы сделали, имея возможность что-то изменить в нашем городе. Мы часто обвиняем правительство, полицейских, врачей, СМИ, всех подряд. Нам кажется, что все вокруг неправы, но что сделали бы мы, оказавшись на их месте?

Первой темой нашей рубрики будут дорожные ситуации. По этому поводу любят высказываться все. Все нашим людям не то, мы везде найдем виноватых! Аварии из-за ям, дороги не ремонтируют, куда уходят деньги? А уж про гаишников не высказывался только ленивый. Даже пешеходы не любят дорожную полицию – бывало, штрафовали за переход в неположенном месте. А вечное противостояние пешеходов и водителей? Те идут медленно, эти носятся, не пропуская пешехода, пешеходы перебегают, а водитель не успевает затормозить. А еще, казалось бы, древняя тема, но до сих пор жива – девушка за рулем. Ведь все тут моментально становятся опытными автомобилистами и не упустят возможности осудить «обезьяну с гранатой». А водители маршруток, обгоняющие друг друга? Ведь это целое спортивное соревнование – прибыть на остановку первым и собрать людей больше чем твой соперник. Пробки на дорогах, не так давно появившаяся проблема. Караганда не создана для большого движения, Бухар-Жырау становится мал, и даже Воинов не спасает, приходится ездить объездными путями, а там ямы. И вообще, дороги не ремонтированы несколько лет. Как можно ездить по таким ухабинам?

А теперь представьте, что вы начальник карагандинского региона. На один день. Как бы вы решили ситуацию с дорогами?

Критикуешь – предлагай.