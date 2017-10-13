Кто вырубает деревья в Караганде?

Чиновники не сдержали обещания, которое дали горожанам летом

В июле этого года чиновники объявили: вырубки в центральном парке больше не будет – только работы по благоустройству. Специальная рабочая комиссия занялась возможной корректировкой плана реконструкции парка.

Но не прошло и трех месяцев, как карагандинцы увидели в парке габаритную технику на фоне пустыря. Чтобы узнать, почему вырубили деревья рядом с цирком, nv.kz обратился к представителю подрядной организации «Сапа Жол Строй» Жандосу Шокшину.

— После той волны возмущений в июле, мы не срубили ни одного дерева! – возразил он. – Сейчас идет первый этап благоустройства западной части парка. Мы вообще понятия не имеем, что сейчас происходит возле цирка. Мы до этого места ещё не дошли. Чья это техника? Нам тоже не ясно. Сейчас идут работы только по благоустройству, причем возле ТД ЦУМ.

Жандос Шокшин попросил у nv.kz фотографии, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Тем временем, экологи и просто неравнодушные горожане до сих выступают против массовой вырубки деревьев. Люди требуют, чтобы им назвали конкретные цифры – сколько кленов и тополей уже попали под топор, и сколько собираются посадить взамен. Однако ответить им по сей день никто не смог.