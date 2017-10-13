В Караганде выступит STIGMATA

Для многих группа является символом романтической осени, чёлок, кед, слёз и эмоций…

Группа Stigmata для многих является символом романтической осени, чёлок, кед, слёз и эмоций. В 2007-2009 годах их «Сентябрь» звучал из едва ли не каждого телефона. Тогда, альбом Stigmata разошёлся большим тиражом и набрал рекордное количество скачиваний в Интернете. Композиции «Лед», «Крылья» до сих пор остаются главными визитными карточками группы.

Совместную музыкальную деятельность музыканты группы начали в 2000 году. К началу 2002 года Денис Киченко и Тарас Уманский играли в группе без названия, чуть позже Денис нашел слово «Stigmata».

На данный момент выпустила пять студийных альбомов, один мини-альбом и два концертных DVD. После успеха сингла «Цунами» в начале этого года, коллектив анонсировал выход долгожданной пластинки: релиз альбома намечен на середину осени. Музыканты обещают, что в альбоме будут и классические баллады STIGMATA, и бескомпромиссные боевички, которые наверняка придутся по вкусу старым фанатам.

Место проведения концерта: клуб «Пятый Угол» Белорусская, 1, угол Гоголя

Время: 17 ноября в 19:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:

— от 5 500 тенге предварительная продажа;

— 6500 тенге (на входе)

Билеты можно приобрести на сайте ticketon.kz