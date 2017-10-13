Для многих группа является символом романтической осени, чёлок, кед, слёз и эмоций…
Группа Stigmata для многих является символом романтической осени, чёлок, кед, слёз и эмоций. В 2007-2009 годах их «Сентябрь» звучал из едва ли не каждого телефона. Тогда, альбом Stigmata разошёлся большим тиражом и набрал рекордное количество скачиваний в Интернете. Композиции «Лед», «Крылья» до сих пор остаются главными визитными карточками группы.
Совместную музыкальную деятельность музыканты группы начали в 2000 году. К началу 2002 года Денис Киченко и Тарас Уманский играли в группе без названия, чуть позже Денис нашел слово «Stigmata».
На данный момент выпустила пять студийных альбомов, один мини-альбом и два концертных DVD. После успеха сингла «Цунами» в начале этого года, коллектив анонсировал выход долгожданной пластинки: релиз альбома намечен на середину осени. Музыканты обещают, что в альбоме будут и классические баллады STIGMATA, и бескомпромиссные боевички, которые наверняка придутся по вкусу старым фанатам.
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Поздно приезжают. В сентябре надо было… пока он не сгорел
Шахтёр
14 октября, 2017 в 08:29
Столько звезд развелось которых никто не знает,а кто они вообще?
777
14 октября, 2017 в 11:00