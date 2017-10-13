НВ спорит о цвете кроссовок
Платье уже неактуально. По сети ходит новый тренд – кроссовки. Народ снова спорит какого они цвета. В сети утверждают, что пользователи интернета видят лишь два варианта цвета, но НВ видят три варианта! Большинство наших коллег видят кроссовки розовыми с белыми шнурками. Чуть меньшее количество сотрудников видят кроссовки серыми с голубыми шнурками, уточняя, что полосочка мятного или бирюзового цвета. Три человека из нашей редакции видят розовые кроссовки с серыми шнурками. А еще есть четвертый вариант – розовые с голубыми шнурками. Такой вариант видит один человек, угадайте кто?
А вы какой цвет видите?
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а вы под гитару чё курите?
правильно!
13 октября, 2017 в 15:26
Серые с бирюзовой подошвой и шнурками
box
13 октября, 2017 в 15:37
кроссовки? прикол в том что на фото несколько кроссовок и вопрос какой видишь ты?
1
13 октября, 2017 в 16:22
На страницах ВАШЕГО портала обитает какая-то нечисть. Антивирус частенько меня об этом предупреждает. Уважаемые, Вы уж разберитесь со своим сайтом, уберите заразу.
Скрин: https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/10/bbed30986cbfc012da9b92f5d17d164a.jpg
злой
13 октября, 2017 в 16:32
Вы через какой браузер заходите? Пришлите скрин полного экрана пожалуйста
Мария Чичкина
13 октября, 2017 в 17:01