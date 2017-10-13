Какого цвета кроссовки?

НВ спорит о цвете кроссовок

Платье уже неактуально. По сети ходит новый тренд – кроссовки. Народ снова спорит какого они цвета. В сети утверждают, что пользователи интернета видят лишь два варианта цвета, но НВ видят три варианта! Большинство наших коллег видят кроссовки розовыми с белыми шнурками. Чуть меньшее количество сотрудников видят кроссовки серыми с голубыми шнурками, уточняя, что полосочка мятного или бирюзового цвета. Три человека из нашей редакции видят розовые кроссовки с серыми шнурками. А еще есть четвертый вариант – розовые с голубыми шнурками. Такой вариант видит один человек, угадайте кто?

А вы какой цвет видите?