«Шахтер» примет на своем поле «Кайсар» в это воскресенье

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.00 часов.

В это воскресенье, 15 октября карагандинский «Шахтер» в рамках 30-го тура Премьер-Лиги в родных стенах примет кызылординский «Кайсар». Приходите на игру, поддержите родную команду!

Так выглядит турнирная таблица Казахстанской Премьер-Лиги на данный момент: