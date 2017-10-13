Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.00 часов.
В это воскресенье, 15 октября карагандинский «Шахтер» в рамках 30-го тура Премьер-Лиги в родных стенах примет кызылординский «Кайсар». Приходите на игру, поддержите родную команду!
Так выглядит турнирная таблица Казахстанской Премьер-Лиги на данный момент:
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Все на футбол. Поддержим любимую команду.
Да уш!!!
13 октября, 2017 в 16:54
Кто нибудь подскажет,реально ли сейчас на футбольный матч 0,5-точку пронести для сугрева ?
КО
13 октября, 2017 в 17:55