Вот так выглядит работа по облагороживанию территории нашего города организацией Теплотранзит. С каким «уважением и пониманием» относятся работники данной организации к труду других людей. А пройдет хороший дождь или уже весной что будет на этом месте и представить страшно, уже сейчас все проваливается и остаются ямы.