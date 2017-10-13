Вот так выглядит работа по облагороживанию территории нашего города организацией Теплотранзит. С каким «уважением и пониманием» относятся работники данной организации к труду других людей. А пройдет хороший дождь или уже весной что будет на этом месте и представить страшно, уже сейчас все проваливается и остаются ямы.
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Вы не привыкли еще? Они ломают больше чем делают. Снег на носу, а трубы на юге у рынка Арай еще не закопали, асфальт не положили, морозов видимо ждут декабрьских. Вдоль Спасского шоссе прорыв был, проезд в 46-47 дом перекопали, и так и оставили, ни одного человека нет, возле Отрара земля развороченная, напротив Пиано тупо огородили, а плитку назад разобранную видимо пешеходы должны ложить.
Lex
13 октября, 2017 в 16:32
Это еще цветочки,вы гляньте микрорайон Восток-1,возле 6/1 дома,практически центральная улица,разрушили недавно тротуар пешеходный копая яму для одной единственной трубы,ладно бы все восстановили но так и оставили яму и тоненькую ленточку вокруг,ночью эту ленту не увидеть,мне кажется или коммунальщики как фашисты? Все что стоит хорошо и красиво у них вызывает лютое желание сравнять с землей,выкопать,разрушить и уехать довольными…Другого объяснения не вижу,весь город изрыт окопами
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13 октября, 2017 в 17:22