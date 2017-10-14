Молодые полицейские приняли присягу

А также открыт мемориал памяти генерал-майора милиции Шумиленко

Сегодня утром в УВД Караганды состялось торжественное мероприятие, посвященное двум событиям: принятию присяги и присвоению новых званий, а также открытию мемориала памяти заслуженного работника МВД СССР и генерала-майора милиции Шумиленко В.П.

Торжественная часть была проведена со всеми подобающими атрибутами: марш, оркестр, пение гимна. Люди в форме приветствовали командиров, полковников, генералов, было сказано много поздравительных речей. Ведь сегодня произошло важное событие в жизни 20-ти молодых полицейских: принятие присяги. Сегодня они поклялись ценой собственной жизни стоять на страже закона и порядка.

Еще 11 полицейских теперь стали лейтенантами, по приказу министерства МВД. Это их первое офицерское звание. Под торжественный марш молодое пополнение шествовало к полковнику, который вручал им новые погоны. Председатель совета ветеранов министерства МВД, Болсамбеков Омырзак, поздравил новоиспеченных сотрудников полиции:— Помните, что главные качества полицейского, это прежде всего, любовь к нашему Отечеству, Республике Казахстан, высокая сознательность, чувство ответственности за выполнение своего долга. Вы пришли на службу органов внутренних дел, встали в полицейский строй, избрав в жизни ответственный, трудный, но благодарный путь. Этот путь требует от вас выдержки, терпения, человечности. Отныне вы являетесь представителями государственной власти. Служебная форма, оружие даны вам в защиту закона. Поступайте так, чтобы быть примером для окружающих. Я поздравляю вас с важным событием в вашей жизни. Желаю каждому из вас успешной карьеры, доблестной службы, сплоченного коллектива, личного счастья и семейного благополучия.— Ура, ура, ура! — отвечал строй.

Вторая часть мероприятия была посвящена открытию мемориала памяти генерал-майора СССР Шумиленко Владимиру Петровичу. Заслуженному работнику СССР, ветерану афганской войны сегодня исполнилось бы 70 лет. На открытии мемориала присутствовали председатель совета ветеранов министерства МВД Болсамбеков Омырзак, первый заместитель начальника ДВД Карагандинской области Омарбеков Ерлан, а также совет ветеранов МВД.

— Сегодня знаменательная дата, — говорит заместитель начальника ДВД Карагандинской области Омарбеков Ерлан. — Мы отмечаем юбилей легендарной личности Владимира Шумиленко. Сегодня ему исполнилось бы 70 лет. Департамент Внутренних дел, совет ветеранов, личный состав решили по согласованию открыть мемориальную доску памяти генерала Шумиленко. Именно в управлении МВД Караганды он работал 12 лет начальником УВД карагандинского раисполкома. Времена были 83-95, очень сложные. Действительно, генерал Шумиленко сделал большой вклад в полицию в целом, был разработчиком законов об органах внутренних дел. Именно в его день мы принимали присягу у молодого пополнения департамента внутренних дел карагандинской области, а также были присвоены специальные звания. Надо сказать, что одна из традиций это чтить память наших коллег, сотрудников, тем более что генерал Шумиленко оставимл очень большую плеяду своих выпускников. Он был сильной личностью, поэтому сегодня мы решили почтить его память.

Под траурную музыку процессия прошествовала к мемориалу и возложила цветы в память об уважаемом генерале.