Предприниматель вернул государству дом культуры в Карагандинской области

Сельчанин решил, что объект культуры ему не нужен

Получивший дом культуры в 90-х годах предприниматель села Талдыбулак вернул его в собственность государства. Об этом рассказал заместитель акима Жанааркинского района Карагандинской области Канат Кожакаев, передает Today.kz.

Как сообщил чиновник, в годы перестройки совхоз Дружбы был расформирован и все объекты передавались крестьянским хозяйствам для сохранности.

«Дом культуры находится в селе Талдыбулак, в котором функционирует крестьянское хозяйство «Ескене». Здание дома культуры одноэтажное, профильная деятельность не менялась. Сельчанин решил, что ему объект культуры не нужен. Он занимается разведением коров породы казахская белоголовая. Он вернул здание государству. Конечно, это правильный поступок», — сказал Канат Кожакаев.

Сельчанин не оформлял на себя земельный акт и не регистрировал права на объект, в связи с чем передача дома культуры не была сопряжена с бумажной волокитой.

«Не было договора дарения государству. Сельчанин просто сказал: заберите то, что перешло крестьянскому хозяйству в период перестройки», — сказал Канат Кожакаев.

Сейчас в сельском доме культуры проводятся культурно-массовые мероприятия, работают кружки самодеятельности.