16 сентября 2017 года на Спасском шоссе в районк ТБ Ц произошла авария с участием мотоцикла Ямаха и автомобиля Мерседес. Мерседес выезжая со второстепенной дороги не пропустил водителя мотоцикла. Вследствие аварии погиб мотоциклист и его пассажирка.
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От: Ева
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Ева я сочувствую Вашему горю
Но факты вещь упрямая
На даном участке дороги разрешеная скорость не больше 60-км/ч
На честном суду Вы не сможите обвинить водителя мерседеса в том что он выехал с второстипеной не пропустив мотоцикл едущий по главной дороги
Потому что когда водитель принимал решения выехать мотоцикл был далеко
Но водитель мерседеса не мог определить какая скорость мотоцикла
Водитель мерседеса принял решения выехать с расчета что скорость мотоцикла не выше 60км/ч при этой скорости ДТП не случилось бы
Но к сожалению мотоциклист ехал на скорости 180-190 не меньше в три раза его скорость была выше допустимой
Грамотный адвокат этим фактом докажет что нарушение скоростного режина мотоцикла на главной дороге стало причиной ДТП
А не выезд мерседеса с второстипеной
vas
15 октября, 2017 в 07:42