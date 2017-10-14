Авария на Спасском шоссе

16 сентября 2017 года на Спасском шоссе в районк ТБ Ц произошла авария с участием мотоцикла Ямаха и автомобиля Мерседес. Мерседес выезжая со второстепенной дороги не пропустил водителя мотоцикла. Вследствие аварии погиб мотоциклист и его пассажирка.

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От: Ева