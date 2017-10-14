Сегодня прошла первая встреча из серии программ «Никаких секретов» от экспертов в своей сфере, где они делятся секретами в своей области.
Корреспондент nv.kz посетил данное мероприятие, которое проходило в стенах «Дом Талантов» по адресу Бухар-Жырау 34.
Первым гостем стала Яна Грищук – дизайнер, директор «Kawaii Factory» и «Monoroom» в Москве, основатель своего бренда ShoobaDooba, а так же увлекается фотографией.
Завтра она поделится секретами, которые привели её к успеху. Мероприятие состоится в 12:00.
— Я буду рада с Вами познакомиться и продолжить общение, — произнесла во вступительной речи Яна.
В лёгкой и доступной форме она объяснила принципы создания хитов продаж, какие критерии для их отбора, с чего лучше начинать и коллаборации. Каждый присутствующий попробовал создать свой продукт по специальной схеме. У кого-то вышла действительно интересная идея, у кого-то лишь очертания, но принцип составления поняли все.
Так же поднимались темы детального создания продукта, поиска дизайнеров, концепт работы «Kawaii Factory», сотрудничество и другие аспекты, которыми были заинтересованы зрители.
В течение часа задавались вопросы, на которые подробно были даны ответы, а так же Яна никому не отказала в совместной фотографии, беседы после мероприятия и продажи их продукции, которую демонстрировали походу лекции.
Каждому пришедшему она оставила свои контакты, а так же подарила держатель для проездного от «Kawaii Factory». Дизайнер очень заинтересована поддерживать общение с интересующимися, что, безусловно, порадует тех, кто хочет попробовать себя в данной сфере.
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Комментарии неприятные всегда не пропускают или сдвигают набором никому ненужных статей
Актас мёрзнет но там же новая котельная скажите вы
Да но власти ее не принимают
Обслуживанием занимается какой то сброд
Виной спецы акимата не умеющие организовать работу новой котельной
На госслужбу наверное также набирают
Я смотрю после передачи контроля за объектами котлонадзора в акимат стало хуже
На всех бензиновых АЗС заправляют газом но не один резервуар не смонтирован в подземном исполнении.
Лифты падают
Котлы взрываются
Да здравствует беззубый и скопой контроль
Но жизнь людей подвергается большому риску и опасности
Живите долго и счастливо
14 октября, 2017 в 23:25