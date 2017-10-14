Никаких секретов

Сегодня прошла первая встреча из серии программ «Никаких секретов» от экспертов в своей сфере, где они делятся секретами в своей области.

Корреспондент nv.kz посетил данное мероприятие, которое проходило в стенах «Дом Талантов» по адресу Бухар-Жырау 34.

Первым гостем стала Яна Грищук – дизайнер, директор «Kawaii Factory» и «Monoroom» в Москве, основатель своего бренда ShoobaDooba, а так же увлекается фотографией.

Завтра она поделится секретами, которые привели её к успеху. Мероприятие состоится в 12:00.

— Я буду рада с Вами познакомиться и продолжить общение, — произнесла во вступительной речи Яна.

В лёгкой и доступной форме она объяснила принципы создания хитов продаж, какие критерии для их отбора, с чего лучше начинать и коллаборации. Каждый присутствующий попробовал создать свой продукт по специальной схеме. У кого-то вышла действительно интересная идея, у кого-то лишь очертания, но принцип составления поняли все.

Так же поднимались темы детального создания продукта, поиска дизайнеров, концепт работы «Kawaii Factory», сотрудничество и другие аспекты, которыми были заинтересованы зрители.

В течение часа задавались вопросы, на которые подробно были даны ответы, а так же Яна никому не отказала в совместной фотографии, беседы после мероприятия и продажи их продукции, которую демонстрировали походу лекции.

Каждому пришедшему она оставила свои контакты, а так же подарила держатель для проездного от «Kawaii Factory». Дизайнер очень заинтересована поддерживать общение с интересующимися, что, безусловно, порадует тех, кто хочет попробовать себя в данной сфере.