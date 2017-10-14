Единственную шайбу в составе желто-черных забросил Исаак Валицкий.
В домашнем матче регулярного чемпионата карагандинская «Сарыарка» в серии послематчевых бросков уступила ижевской «Ижстали».
«Сарыарка» — «Ижсталь» 1:2 Б (0:0,1:1,0:0,0:0,0:1)
1:0 — Валицкий (Соколов, Алексеев) — 27:40
1:1 — Остроухов (Верёвкин, Черников) — 36:22 ГБ
1:2 — Остроухов — 65:00 ПБ
Вратари: Бояркин (Бородуля 65:00) — Давыдов (Кононов 35:12 — 60:00)
Статистика матча: Броски: 53-26 ; Броски в створ: 42-19 ;
Вбрасывания: 39-23 ; Штраф: 33-14
Следующий матч карагандинская дружина проведёт 16 октября против пермского «Молот-Прикамье».
Источник: официальный сайт ХК «Сарыарка».
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жаль что проиграли
курим бонд
15 октября, 2017 в 00:44