В Караганде прошла первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка

Тысячи карагандинцев закупились продуктами питания по сниженным ценам

Первая из трех ярмарок, запланированных в Караганде, прошла вчера, 14 октября, на улице Олимпийская, что недалеко от центрального стадиона «Шахтер».

Тысячи карагандинцев со всех концов города закупались продуктами питания первой необходимости. Товары по ценам на 15-20% ниже рыночных привезли из Абайского, Актогайского, Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Осакаровского и других районов области. Наибольший спрос покупателей приходился на картошку. Возле грузовых машин, в которых «второй хлеб» продавался мешками, наблюдались самые большие очереди. Нельзя не отметить, что картофель продавали по мешку в одни руки для того, чтобы исключить случаи спекуляции, сообщает NV.kz.

На сегодняшнюю ярмарку приехало более 80 крестьянских хозяйств. Они привезли более 490 тонн продуктов, стоимостью примерно 160 млн тенге. Привезли 2 тонны мяса, более 200 тонн картофеля, около 100 тонн остальных овощей.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов также посетил сельхозярмарку: прошелся по прилавкам, поговорил с продавцами и покупателями, ознакомился с ценами.

«Я думаю, что это очень выгодно и для сельхозтоваропроизводителей, и для населения, которое запасается на зиму. Цены приемлемые, они ниже на 15-20% ниже рыночных. Картошка оптом с полей , например, в Павлодаре, в Алматинской области, стоит 95-100 тенге, а здесь мы по 70 тенге продаем картофель. Морковь по 60 тенге, свекла по 60 тенге, я думаю в любом случае это очень выгодно», — рассказал заместитель акима области Серик Шайдаров, который отвечает за сектор сельского хозяйства.

По словам Серика Шайдарова, с начала этого года в Караганде прошло около 400 сельскохозяйственных ярмарок, в которых крестьянские хозяйства реализовали свою продукцию на сумму приблизительно 3,5 млрд тенге. К тому же, карагандинские сельхозпроизводители провели 5 ярмарок в Астане.

Сельхозтоваропроизводители привезли с собой творческие коллективы, которые придавали этому дню определенный шарм. Люди оделись в красивые национальные костюмы, подготовили концертную программу, фотографировались со всеми желающими, сделали оригинальные фигуры, угощали жителей города вкусностями. Они создали ощущение праздника.

Чтобы доехать до ярмарки в Караганде увеличили количество автобусов. Для удобства покупателей власти согласовали с автопарками увеличение количества автобусов на маршрутах №45, 145, 012, 70, 55, 9 с 50 до 70 единиц. А специально для жителей Майкудука и Михайловки изменили схему движения маршрутки №28: она доезжала до улицы Олимпийская, где проходила ярмарка. Все покупатели остались довольны количеством и широким ассортиментом предлагаемых товаров, а продавцы — успешной реализацией своей продукции.

Еще две ярмарки организуют 21 октября и 11 ноября в Караганде. 4 ноября ярмарки пройдут и в остальных городах нашего региона: в Жезказгане, Сарани, Шахтинске, Сатпаеве, Темиртау, Балхаше, Каражале и Приозерске. Всего на осенних ярмарках в Карагандинской области планировалось реализовать почти две тысячи тонн продуктов.