Маршрутные автобусы столкнулись на остановке в Караганде

Кондуктор автобуса, водитель которого допустил аварию, доставлена в больницу. У нее ушибы и сотрясение.

Вчера, 14 октября, в 5:30 утра на автобусной остановке в Караганде произошло столкновение двух автобусов, в результате чего пострадала кондуктор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пассажиров в обоих автобусах не было. В автобус маршрута № 40 пассажиры лишь начали садиться на автобусной остановке в микрорайоне «Восток-3», когда в него врезался маршрутный автобус № 31.