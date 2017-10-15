Пропустивший пешеходов кортеж президента Монголии восхитил пользователей

В социальных сетях появилась фотография кортежа президента Монголии, остановившегося на зебре, чтобы пропустить пешеходов.

«В Улан-Баторе действует неписанный закон — пропускать кортежи первых лиц страны. Видимо, Халтмаагийн Баттулга решил правило изменить», — говорится в статье. Как отмечает издание, данный поступок получил признание большого количества монгольских граждан.

Как сообщает Tengrinews.kz восхищение действием монгольского главы государства высказали и в Казахстане. Так, популярный блогер Ержан Рашев посвятил этому целый пост.

«Как видите, ничего не случилось. Земля не перевернулась. Власть не потеряла к себе уважения. Народ не взбунтовался. Революции не случилось. Оказалось, вдруг, что взаимоуважение между руководителями и гражданами страны — это не страшно. Не страшно жить бок о бок со своими соотечественниками, и совсем не страшно делать что-то, что не вписывается в твое понимание о величии и могуществе. Это истинное благородство, достойное потомков Чингисхана. Только власть с очень большим сердцем способна на такое. Которая знает себе цену. И поэтому знает цену и других», — написал он в своем Facebook.

Халтмаагийн Баттулга был избран президентом Монголии в июле этого года. Он чемпион мира по самбо, художник и предприниматель. 54-летний Баттулга считается одним из богатейших людей страны. Владеет русским, английским языками. Также является примерным отцом и сыном.

После избрания на пост главы государства Баттулга отказался от проживания в положенной ему по статусу охраняемой резиденции. Как сообщали СМИ, он решил обосноваться в небольшом доме и ходить на работу пешком, до нее всего 400 метров. Нынешняя его супруга Анжелика Даваин (на фото) по происхождению русская. По данным монгольских источников, она не является гражданкой России, а родилась в аймаке Хэнтий. Супруги имеют двух детей-близнецов.